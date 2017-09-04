Бинбанк: оплата покупок смартфоном наиболее востребована среди россиян в возрасте от 26 до 35 лет

Бинбанк завершил масштабный проект по организации бесконтактной оплаты: теперь все клиенты банка с картами Visa или Mastercard могут использовать смартфон или «умные» часы для оплаты покупок. Услуга доступна широкому кругу пользователей независимо от устройства, поскольку банк запустил все действующие в России сервисы бесконтактной оплаты: Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.



Бинбанк проанализировал статистику транзакций по бесконтактным платежам своих клиентов за последние 8 месяцев и выявил следующие тренды.



Городом-чемпионом по количеству бесконтактных транзакций стала Москва, на нее пришлось почти 31% совершенных при помощи телефонов платежей. Разрыв между двумя крупнейшими российскими городами оказался существенным. Вторым по частоте оплаты смартфоном стал Санкт-Петербург, его доля составила 6%. Третье, четвертое и пятое места разделили между собой Казань (2,5%), Новосибирск (1,8%) и Екатеринбург (1,6%).



Исследование Бинбанка показало, что оплата покупок смартфоном наиболее востребована среди россиян в возрасте от 26 до 35 лет, их доля в количестве транзакций достигла 46%. За ними следуют клиенты в возрасте от 36 до 45 лет (почти 30% транзакций), молодые держатели карт от 18 до 25 лет и представители старшего поколения от 45 до 60 лет — по 11% и 10% соответственно. Интересно, что самому младшему клиенту Бинбанка, оплачивавшему покупки с помощью телефона, оказалось 16 лет, а самому пожилому — 85.



Анализ категорий бесконтактных транзакций показал, что чаще всего клиенты Бинбанка посещали супермаркеты и фастфуды (эти категории набрали по 36% и 25%), а реже всего — алкогольные магазины (1,8%). По 2,5% в общем числе транзакций заняли покупки на продовольственных рынках и оплата общественного транспорта.

Среди клиентов, оплачивающих покупки смартфоном, 66% приходится на мужчин, а 34% — на женщин. Средний чек операций составил 887 рублей, а самая большая сумма за одну транзакцию - 107 тыс. рублей.