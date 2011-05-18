Связной Банк начал выдавать персональные кредиты

Связной Банк запустил пилотный проект по предоставлению персональных кредитов в Центрах мобильной связи «Связной». На сегодняшний день услуга доступна в ЦМС «Связной» в Казани, Нижнем Новгороде и Москве (в двух центрах мобильной связи).

Персональные беззалоговые кредиты Связного Банка выдаются в рублях на срок до 3 лет (12, 24 и 36 месяцев) на сумму от 30 до 500 тысяч рублей. Заемные средства перечисляются клиентам в день обращения на банковскую карту «Ключ к счету», которая открывается бесплатно.



Для клиентов, получивших от Связного Банка предложение с предодобренным кредитным лимитом, минимальная процентная ставка по кредиту составляет 16% годовых. В остальных случаях ставка начинается от 22% годовых. Досрочное погашение (как частичное, так и полное) можно осуществить в любой момент без комиссии.



Для клиентов, которые оформляют кредит на 24 или 36 месяцев, Связной Банк предлагает дополнительные преимущества. В случае отсутствия просрочек по кредиту они получают возможность после первого года обслуживания снизить ставку по кредиту или отменить последний платеж.



Заместитель председателя правления Связного Банка Евгений Давыдович отметил: «Одной из наших основных целей является предоставление клиентам широкой линейки услуг, позволяющих решать насущные финансовые задачи. Наши персональные кредиты – это удобство и скорость получения, а также существенные льготы для клиентов с высокой платежной дисциплиной. Пилотный проект – это только начало. Мы планируем, что осенью персональные кредиты будут доступны жителям всех регионов, где работают центры мобильной связи “Связной”».

