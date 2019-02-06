Москва, Россия — 6 февраля 2019 г.
Тинькофф Банк совместно с крупными торговыми центрами проведет в течение года ряд распродаж в регионах России. Ближайшее мероприятие состоится 22—24 февраля в Красноярске в ТРЦ «Планета».
Первую распродажу Тинькофф Банк провел в октябре 2018 года в Москве. Тогда в Тинькофф х МЕТРОПОЛИС Sale приняло участие почти 11 тысяч человек, которые совершили 20 тысяч покупок и получили 20 млн рублей кэшбэка. Трем самым активным участникам мероприятия Тинькофф Банк вернул 134, 111 и 96 тысяч рублей кэшбэка. Посещаемость торгового центра МЕТРОПОЛИС в дни проведения акции возросла на четверть, а оборот магазинов-партнеров в среднем увеличился в 10 раз.
В рамках красноярского Тинькофф х Планета Sale держатели карт Тинькофф смогут получить за покупки до 30% кэшбэка в рублях вне зависимости от типа карты. В акции примут участие более 60 партнеров, среди которых такие известные бренды, как GANT, Jeans Symphony, Swarovski, TOM TAILOR, такси «Везёт», «РИВ ГОШ», «Снежная Королева», DNS и другие.
Дополнительные 5% кэшбэка будут начислены новым клиентам Тинькофф Банка, которые оформят карту на сайте акции и будут расплачиваться ею в магазинах-участниках в дни проведения мероприятия. Посетители ТРЦ «Планета» также могут совершать покупки с помощью карты лояльности PLANETACARD и получать до 5% кэшбэка, который суммируется со всеми предложениями Тинькофф Банка и партнеров акции.
Организаторы Тинькофф х Планета Sale подготовили шоу-программу с выступлением Юлианны Карауловой и группы OFFBEAT ORCHESTRA. Каждый посетитель ТРЦ «Планета», который совершит покупку по акции на сумму от 3 тысяч рублей и покажет чек на промо-стойке, сможет принять участие в розыгрыше призов. Раз в час ведущий будет объявлять победителей и вручать им подарки. В воскресенье, 24 февраля, в 20:40 состоится розыгрыш главного приза — 250 тысяч рублей. При покупке товаров в магазинах-партнерах на сумму от 7 тысяч рублей посетители получат промокоды на бесплатную укладку, макияж или услуги барбершопа в бьюти-зоне.