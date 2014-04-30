Россия, Москва — 30 апреля 2014 г.
С 1 июня 2014 г. вступает в действие новая редакция тарифов по рублевым дебетовым картам Tinkoff Black банка «Тинькофф Кредитные Системы».
В соответствии с изменениями, с 1 июня 2014 г. 8% годовых начисляются на сумму остатка до 300 000 рублей при условии совершения хотя бы одной покупки по карте за расчетный период. В случаях, когда клиент не совершил ни одной операции покупки по карте за расчетный период или остаток на карте превышает 300 000 рублей, на остаток начисляется 4%.
Операциями покупок считаются любые операции по оплате товаров, работ или услуг с использованием реквизитов карты. При этом операциями покупок не считаются, в частности, такие операции по карте, как перевод денежных средств, оплата мобильной связи, интернета и телекоммуникаций, пополнение электронный кошельков, операции, совершенные через Интернет-банк или мобильный банк.
Также с 1 июня 2014 г. уменьшена сумма бесплатного снятия наличных с 300 000 до 150 000 рублей календарный месяц.
Подробнее с условиями пользования дебетовой картой Tinkoff Black можно ознакомиться здесь.