Добавляет в тарифы опцию в одностороннем порядке изменять лимиты на бесплатные пополнения через партнеров и на снятие наличных
Москва, Россия — 5 марта 2015 г. Тинькофф Банк объявляет об изменениях в тарифный план по рублевым дебетовым картам, которые вступят в силу с 6 апреля 2015 года.
Банк понижает процент на остаток по рублевым дебетовым картам с 14% до 12%;
Банк добавляет в тарифы возможность изменить в одностороннем порядке для клиентов лимиты на бесплатные пополнения через партнеров и на снятие наличных как в сторону повышения для активных клиентов, так и в сторону понижения.
С 6 апреля 2015 года вступает в действие новая редакция тарифного плана ТПС 3.0 (рубли РФ) по рублевым дебетовым картам. Согласно новой редакции тарифного плана ТПС 3.0, на сумму остатка до 500 000 рублей при наличии операции покупки в расчетный период будет начисляться 12% годовых (ранее было 14% годовых), а на сумму остатка, превышающего 500 000 рублей, или на весь баланс в случае отсутствия операций покупки в расчетный период будет начисляться 4% годовых, как прежде.
Спустя три месяца после подписания клиентом заявления (оферты), в зависимости от характера и частоты совершаемых клиентом операций, Тинькофф Банк оставляет за собой право на изменение суммы бесплатных лимитов для следующих операций:
изъятие денежных средств (текущее значение в 150 000 рублей может быть увеличено до 500 000 рублей для активных клиентов, которые совершают значительное количество транзакций по картам, или уменьшено до 50 000 рублей за расчетный период при невысокой активности клиента).
пополнение через партнеров банка или путем перевода средств с карты на карту с использованием реквизитов карт сторонних банков, переданных Банку (текущее значение в 300 000 рублей может быть увеличено до 500 000 рублей в случае наличия большого количества транзакций или уменьшено до 50 000 рублей за расчетный период);
В случае изменения указанных выше лимитов клиенты будут отдельно проинформированы Тинькофф Банком в надлежащем порядке.
Тинькофф Банк выпускает дебетовые карты с доходностью 14% годовых на остаток средств до 500 000 рублей (для рублевых) / с доходностью 4% годовых на остаток средств до 10 000 USD / 10 000 EUR (для долларов США / евро). Карту можно использовать для хранения денежных средств, доступных в любой момент, для снятия наличных и оплаты покупок. Снятие в любых банкоматах суммы свыше 3000 рублей / 100 USD / 100 EUR согласно соответствующим тарифам — без комиссий. Услуги интернет-банка и мобильного банка — бесплатно. Подробнее о дебетовой карте.