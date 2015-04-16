Новый интернет-банк Тинькофф Банка признан лучшим по версии агентства Markswebb Rank & Report

Тинькофф Банк занял первое место в рейтинге аналитического агентства Markswebb Rank & Report, составленном по итогам ежегодного исследования эффективности российских сервисов интернет-банкинга.



В рейтинге Internet Banking Rank 2015, опубликованном по итогам проведенного исследования, новый интернет-банк Тинькофф Банка получил оценку эффективности 76 баллов из 100 возможных по удобству и функциональности среди российских сервисов интернет-банкинга для физических лиц. Исследование агентства Markswebb Rank & Research фиксирует два основных параметра эффективности интернет-банков: функциональность — возможности управления собственными финансами клиента, и удобство пользования — простота и понятность совершения операций в интернет-банке.



В 2015 году в исследовании Markswebb Rank & Report участвовали 35 российских банков. Специалисты Markswebb Rank & Report исследовали каждый интернет-банк по списку из более 200 критериев, описывающих функциональные возможности, тестировали отдельные элементы и качества интерфейса, отвечающие за удобство пользования, и опросили более 3000 интернет-пользователей, определившие потребительские качества интернет-банков.



Результаты исследования и рейтинг интернет-банков представлены на сайте агентства Markswebb Rank & Report.



Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report основано в 2010 году, специализируется на исследованиях, аудите и консалтинге в области развития интернет-продуктов.



Продукты Тинькофф Банка уже не первый год становятся лучшими в своих категориях по версии Markswebb Rank & Report: ранее в 2014 г. интернет-банк Тинькофф Банка для физических лиц был признан самым эффективным, а мобильные приложения Тинькофф Банка для iPhone, Android и Windows Phone были признаны лучшими по уровню удобства и своим функциональным возможностям. В 2013 г. мобильное приложение для iPhone было также признано лучшим.

