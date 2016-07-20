Сервис для малого и среднего бизнеса Тинькофф Банка за год вышел на уровень 4 000 открытых счетов в месяц

Сервис для малого и среднего бизнеса Тинькофф Банка вышел на уровень 4 000 открытых счетов в месяц. Компания запустила все банковские продукты, необходимые для полноценного расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и предпринимателей. При этом Тинькофф Банк продолжает развивать существующие сервисы и постепенно запускает новые.



Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Наш продукт вызвал большой ажиотаж на рынке — с начала тестирования платформы для обслуживания малого и среднего бизнеса не прошел и год, а мы уже открываем больше 4 000 счетов в месяц. За это время мы поняли, что создаем невероятно востребованный продукт, это подстегивает нас развиваться быстрее. Сервис по обслуживанию малого и среднего бизнеса развивается в рамках концепции „финансового супермаркета“. При принятии решений нам помогает экспертиза в области онлайн-банкинга для физических лиц. При этом мы стараемся смотреть на банковское обслуживание глазами предпринимателя и идти от его потребностей».



Преимущества сервиса для малого и среднего бизнеса Тинькофф:



• Персональный менеджер.



У каждой компании есть «свой человек» в Тинькофф Банке — персональный менеджер, который всегда на связи. Персональный менеджер знает все особенности бизнеса своих клиентов. Он помогает ответить на нестандартные вопросы и предлагает наиболее подходящее решение. Клиент может обратиться к персональному менеджеру по телефону или через чат в личном кабинете или мобильном приложении.



• Межбанковские переводы с 07.00 до 21.00.



У предпринимателей ненормированный рабочий день, им нужен доступ ко всем банковским сервисам круглосуточно. Поэтому Тинькофф Банк увеличил длительность операционного дня до 14 часов в сутки — с 07.00 до 21.00 по московскому времени. Внутрибанковские расчеты совершаются круглосуточно.



Создавать и исполнять любые виды платежей можно как в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru, так и в мобильном приложении. Все платежи исполняются моментально, входящие платежи становятся доступными для использования сразу после поступления на счет.



• Проценты на остаток по счету — до 8%.

• Клиенты получают реквизиты счета сразу после оформления заявки.

• Все обслуживание по принципу одного окна.



Клиенты Тинькофф Банка управляют финансами своей компании через личный кабинет на сайте Tinkoff.ru и через мобильное приложение, функции которого полностью идентичны веб-версии. Личный кабинет для малого и среднего бизнеса Тинькофф Банка работает во всех браузерах.



Предприниматели управляют расчетами всех своих компаний, зарплатным проектом и интернет-эквайрингом через одно приложение и под одной учетной записью. При этом клиенты могут интегрироваться с 1С, интернет-бухгалтерией «Мое Дело» и сервисом Контур. Эльба. Они пользуются наглядной аналитикой приходов и расходов, а также остатков за период, выгружают выписки в любом удобном формате — 1С, CSV, Excel, PDF.



Предприниматели могут настраивать разные уровни доступа для директора и для бухгалтера.



• Налоговая отчетность в личном кабинете Тинькофф Банка.



Тинькофф Банк разработал специальный сервис для юридических лиц и предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, который позволяет сдавать ежегодную отчетность в налоговую прямо из личного кабинета Тинькофф Банка. Для этого необходимо заполнить анкету, поставить электронную подпись и отправить в налоговую сформированную Тинькофф Банком декларацию.



Индивидуальные предприниматели настраивают оплату фиксированных платежей в один клик. На этом этапе клиент указывает периодичность платежей, а банк рассчитывает их сумму. В выбранные даты Банк через SMS сообщает клиенту, что платежное поручение готово. Для оплаты нужно зайти в черновики платежей, найти это платежное поручение и нажать кнопку «оплатить».



По мере развития сервис эволюционирует в полноценную облачную бухгалтерию для предпринимателей.



• Создание платежей из скана или фотографии документов.



Личный кабинет и мобильное приложение Тинькофф Банка для малого и среднего бизнеса делают процесс оплаты счетов простым и удобным: клиенты могут создавать платежи из сканов и фотографий документов, загружать платежи из интегрированных в систему бухгалтерских программ, подписывать сразу несколько платежей одной СМС-подписью. Система автоматически присылает уведомления о совершении платежа и клиенту, и контрагенту.



• Корпоративная банковская карта.



Чтобы было удобнее управлять расходами компании, предприниматели могут выпустить корпоративную карту Tinkoff Black себе и доверенным сотрудникам. Карта привязана напрямую к расчетному счету, клиенты могут снимать с нее деньги в любом банкомате мира.



Также юридические лица и индивидуальные предприниматели могут бесплатно оформить зарплатный проект для сотрудников компании, при этом выпуск карт, зачисление зарплаты и выдача наличных в любом банкомате мира будут бесплатными.

• Выгодные тарифы: до 6 месяцев — бесплатно, дальше — от 490 руб. в месяц.





Чтобы протестировать платформу, клиенты могут оформить счет и бесплатно пользоваться им первые 2 месяца, а индивидуальные предприниматели, зарегистрированные менее полугода назад — 6 месяцев.



• При открытии счета представитель Тинькофф Банка приезжает к юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Встречу с представителем банка можно назначить в удобное клиенту место и время



Все описанные выше продукты и сервисы сейчас работают в полном объеме. Банк продолжает совершенствовать платформу и наполнять ее автоматизированными сервисами.



В Тинькофф Банке для малого и среднего бизнеса скоро появятся:



• Валютные платежи и помощь в их проведении.

• Регистрация нового ИП и юридического лица, внесение изменений в учредительные документы, не выходя из дома.

• Проверка надежности контрагентов.

• Встроенная CRM-система.

• Кредитование бизнеса.

• API-интеграция

