Тинькофф Банк и S7 Airlines запускают кобрендовые банковские карты — кредитные и дебетовые

Москва, Россия — 21 марта 2017 г.

Крупнейший онлайн-банк в мире Тинькофф Банк и S7 Airlines объявляют о запуске кобрендовых кредитных и дебетовых карт. Впервые клиентам Тинькофф Банка доступны не только банковские карты категории Mastercard World, но и премиальные банковские карты категории Mastercard Black Edition.



Держатели кобрендовых банковских карт Тинькофф Банка и S7 Airlines получают мили за все покупки по карте. Причем за покупки билетов S7 Airlines и за покупки по спецпредложениям Тинькофф Банка предусмотрено повышенное накопление миль.



Также в первый квартал использования кобрендовой кредитной картой клиенты могут получить 12 000 миль по карте World или 20 000 миль по карте Black Edition; первого бонуса хватит, например, на авиабилет, из Москвы в Тюмень и обратно; а второго — из Москвы в любой аэропорт Европы, куда летает S7 Airlines.



За накопленные мили можно приобрести билеты S7 Airlines, других авиакомпаний альянса oneworld и авиакомпании Emirates. Также держатели премиальных банковских карт категории Mastercard Black Edition получают доступ в бизнес-залы 850 аэропортов по всему миру, страховой полис выезжающего за рубеж и другие привилегии для путешественника.



Так, S7 Airlines повышает статус клиента в программе лояльности S7 Priority до уровня Silver при обороте от 800 000 руб. за квартал. Cтатус Silver дает повышенный коэффициент накопления миль за совершенные перелеты. Также он позволяет сокращать расходы в поездках — клиенту предоставляется возможность перевезти дополнительное место багажа и выбрать наиболее удобное место в салоне бесплатно, сдать багаж и зарегистрироваться на рейс на стойках регистрации бизнес-класса.



Оливер Хьюз, председатель правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Мы рады объявить о сотрудничестве с S7 Airlines и запуске новой кобрендовой карты S7-Tinkoff. В рамках сотрудничества мы предложили клиентам условия, которых нет ни в одной другой программе лояльности в мире. Чтобы получать максимальную выгоду, держателям новых кобрендовых карт нужно активно совершать покупки с помощью этих карт, а также самостоятельно планировать свои путешествия вместе с S7 Airlines».



«Совместная карта S7 Airlines и Тинькофф Банка — это уникальный продукт. Впервые пользователи банковской карты могут получить элитный статус в программе и пользоваться его преимуществами — провозить больше багажа, получать удобные места в салоне. Выгодные условия и многочисленные партнеры, за покупки у которых начисляется повышенное количество миль, позволяют быстрее накопить на премиальный полет и делают эту карту самой выгодной из существующих сегодня на рынке», — отметил генеральный директор S7 Group Антон Еремин.



Условия обслуживания по кредитной карте S7-Tinkoff категории Mastercard World:



- 1,5 мили за каждые потраченные по карте 60 руб.;

- 3 мили за каждые 60 руб., потраченные на покупку билетов S7 Airlines;

- 12 000 миль за оборот от 250 000 руб. в течение квартала;

- При обороте от 800 000 руб. в течение квартала держатель кредитной карты получает статус Silver участника программы лояльности S7 Priority и бесплатное повышение класса обслуживания до бизнес.

Максимально возможный кредитный лимит по карте составляет 700 000 руб. Беспроцентный период, в течение которого не начисляются проценты за покупки по карте — до 55 дней. Стоимость годового обслуживания равна 1 890 руб.



Условия обслуживания по кредитной карте S7-Tinkoff категории Mastercard Black Edition:



- 2 мили за каждые потраченные по карте 60 руб.;

- 4 мили за каждые 60 руб., потраченные на покупку билетов S7 Airlines;

- 20 000 миль за оборот от 600 000 руб. в течение квартала;

- При обороте от 800 000 руб. в течение квартала держатель кредитной карты получает статус Silver участника программы лояльности S7 Priority и бесплатное повышение класса обслуживания до бизнес.

Максимально возможный кредитный лимит по карте составляет 1,5 млн руб. Беспроцентный период, в течение которого не начисляются проценты за покупки по карте — до 55 дней. Стоимость годового обслуживания равна 7 990 руб.



Привилегии по кредитной карте S7-Tinkoff категории Mastercard Black Edition:



- Доступ к бизнес залам в более чем 850 аэропортах по всему миру;

- Консьерж-сервис;

- Полис страхования путешествий;

- Международная поддержка;

- Экстренная выдача наличных и перевыпуск карты;

- Программа Бесценные города;

- Скидки и акции от Мastercard;

- Проход в бизнес-залы Mastercard;

- Персональный менеджер



Условия обслуживания по дебетовой карте S7-Tinkoff категории Mastercard World:



- 1,5 мили за каждые потраченные по карте 60 руб. при ежедневном неснижаемом остатке от 150 000 руб.

- 1,25 мили за каждые потраченные по карте 60 руб. при ежедневном неснижаемом остатке менее 150 000 руб.

- 3 мили за каждые 60 руб., потраченные на покупку билетов S7 Airlines;

- При обороте от 800 000 руб. в течение квартала держатель кредитной карты получает статус Silver участника программы лояльности S7 Priority и бесплатное повышение класса обслуживания до бизнес.

Стоимость обслуживания составляет 190 руб. в месяц. При наличии на счете ежедневного неснижаемого остатка от 150 000 руб. обслуживание бесплатно.



Условия обслуживания по дебетовой карте S7-Tinkoff категории Mastercard Black Edition:



- 2 мили за каждые потраченные по карте 60 руб. при ежедневном неснижаемом остатке от 300 000 руб.

- 1,5 мили за каждые потраченные по карте 60 руб. при ежедневном неснижаемом остатке менее 300 000 руб.

- 4 мили за каждые 60 руб., потраченные на покупку билетов S7 Airlines;

- При обороте от 800 000 руб. в течение квартала, а также при ежедневном неснижаемом остатке не менее 300 000 руб. держатель кредитной карты получает статус Silver участника программы лояльности S7 Priority и бесплатное повышение класса обслуживания до бизнес.



Привилегии по дебетовой карте S7-Tinkoff категории Mastercard Black Edition:



- Доступ к бизнес залам в более чем 850 аэропортах по всему миру;

- Консьерж-сервис;

- Полис страхования путешествий;

- Международная поддержка;

- Экстренная выдача наличных и перевыпуск карты;

- Программа Бесценные города;

- Скидки и акции от Мastercard;

- Проход в бизнес-залы Mastercard;

- Персональный менеджер

- Стоимость обслуживания равна 999 руб. в месяц.



Для держателей всех карт S7-Tinkoff действует программа специальных предложений, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупки.



Клиенты Тинькофф Банка могут одновременно пользоваться дебетовой и кредитной картами S7-Tinkoff. В этом случае все мили за покупки по картам попадают на единый мильный счет.



Все кобрендовые карты Tinkoff-S7 поддерживает бесконтактные платежи, в том числе через Apple Pay и Samsung Pay.



Подробнее изучить условия обслуживания и тарифы, а также оставить заявку на оформление дебетовой карты можно на сайте Tinkoff.ru. Карта будет доставлена клиенту в течение нескольких рабочих дней в удобные для него место и время. Обслуживание карты полностью дистанционное и не требует посещения офиса.