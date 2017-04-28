Работа сервиса «Тинькофф Инвестиции» в майские праздники

Тинькофф Банк информирует о графике работы сервиса «Тинькофф Инвестиции» в период майских праздников.



Оплата сделок с карты и вывод средств на карту не будут работать 1, 8 и 9 мая. В эти дни клиенты смогут покупать валютные ценные бумаги только с брокерского счета. Если вы планируете оплачивать сделки по валютным бумагам в эти дни, заранее переведите нужную сумму на брокерский счет.



Переводы, отправленные после 21:00 по Москве 28 апреля, окажутся на брокерском счете только 2 мая. Отправленные после 21:00 5 мая — окажутся на счете 10 мая.



Московская Биржа не проводит сделки с рублевыми ценными бумагами и валютой 1, 8 и 9 мая.