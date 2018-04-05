Россия, Москва. 5 апреля 2018 г. — Тинькофф Бизнес запустил мобильное приложение Тинькофф Бухгалтерия на Android для индивидуальных предпринимателей, с помощью которого можно легко заполнить и подать налоговую декларацию.
Приложение Тинькофф Бухгалтерия на Android позволяет индивидуальным предпринимателям заполнять и отправлять в ФНС декларацию по упрощенной системе налогообложения «Доходы». Для своих клиентов, отправляющих декларации в ФНС, Тинькофф Бизнес бесплатно выпускает электронную подпись. Срок сдачи декларации и уплаты налога за 2017 год — 03 мая 2018 года.
После заполнения декларации приложение автоматически формирует платежное поручение на сумму налога. Оплатить его можно в приложении Тинькофф Бизнес, комиссия за платеж не взимается.
Во втором квартале 2018 года в приложении Тинькофф Бухгалтерия появится возможность для индивидуальных предпринимателей оплачивать фиксированные страховые взносы за себя.
Приложение полностью бесплатное, для его использования необходимо иметь расчетный счет в Тинькофф Бизнесе.
Подать налоговую декларацию и уплатить налог по УСН, уплатить фиксированные страховые взносы за ИП также можно в личном кабинете на Tinkoff.ru, доступном клиентам с расчетным счетом в Тинькофф Бизнесе. Для вновь зарегистрированных ИП обслуживание счета первые 6 календарных месяцев после регистрации бесплатное.
Во втором квартале 2018 года появится приложение Тинькофф Бухгалтерия с аналогичным функционалом для iOs.
Скачать приложение Тинькофф Бухгалтерия на Android можно по ссылке.