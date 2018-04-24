Тинькофф Банк улучшает условия тарифов по кредитным картам и вносит изменения в УКБО
Москва, Россия — 23 апреля 2018 г.
Тинькофф Банк сообщает, что с 24 апреля 2018 г. вступают в силу изменения тарифных планов по кредитным картам.
В новой редакции линейки кредитных карт:
Выпуск и использование дополнительных карт становится бесплатным;
Перевыпуск кредитных карт становится бесплатным вне зависимости от причины замены;
В штрафах за неоплату минимального платежа отменяется процентная часть. Оплачивается только фиксированная сумма без учета глубины просрочки.
Пример тарифного плана, вступающего в силу с 24 апреля 2018 г., можно посмотреть по ссылке.
Также с 24 апреля 2018 г. вступает в силу новая редакция Условий комплексного банковского обслуживания (УКБО) для физических лиц.
Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц (редакция от 24.04.2018).