Москва, Россия — 30 октября 2018 г.
Онлайн-сервис Тинькофф Ипотека провел опрос среди своих клиентов, чтобы выяснить, как ипотечный кредит повлиял на качество их отдыха.
В опросе приняли участие 1 000 человек, оформивших ипотечный кредит на новое и вторичное жилье с помощью сервиса Тинькофф Ипотека в 2018 году.
Группа для опроса была подобрана таким образом, чтобы ее средние показатели соответствовали усредненным характеристикам всего пула клиентов сервиса Тинькофф Ипотека: это мужчины и женщины (50/50), возраст — 32 года. У 70% из них есть дети, 50% опрошенных состоят в браке. Средний срок кредита, полученного через Тинькофф Ипотеку — 15 лет, средняя сумма кредита — 2,9 млн рублей. Суммарный средний доход опрошенных (на семью) составил 160 тысяч рублей.
59,8% участников опроса до оформления кредита совершали туристические поездки (не менее семи дней по России или не менее трех дней — за рубежом) один раз в год. 25,2% опрошенных путешествовали два раза в год, 4,3% — три раза, 1% отправлялись в путешествие более трех раз за год. 9,7% за два года, предшествовавших оформлению кредита, не были в поездках ни разу. Чаще всего будущие клиенты Тинькофф Ипотеки выбирали пляжный и горный отдых, нежели экскурсионный.
При оформлении ипотечного кредита 28% участников опроса предполагали, что эта сделка сократит их возможности путешествовать в ближайшее время, 23,2% были уверены, что в их образе жизни ничего не изменится, а 2,6% были настроены оптимистично и планировали ездить на отдых еще чаще. При этом 46,2%, оформляя ипотечный кредит, не могли твердо предположить, как это скажется на их мобильности.
Как показало исследование, после получения ипотечного кредита среди клиентов Тинькофф Ипотеки выросла доля тех, кто стал путешествовать раз в год (до 68,3% с 59,8%) и сократилась доля семей, выезжающих на отдых два раза в год (до 14% с 25,2%). Количество путешествующих три раза в год сократилось до 2,3% с 4,3%, более трех раз в год — осталось практически неизменным (0,9%). Доля тех, кто отказался от путешествий, выросла до 14,5% опрошенных.
Предпочтения участников опроса по направлениям для путешествий не изменились, по-прежнему популярны Турция, Испания, Италия, Чехия, Кипр, Вьетнам и Таиланд.
63,2% клиентов Тинькофф Ипотеки, продолживших путешествовать после оформления кредита, оставили бюджет каждой отдельной поездки без изменений. 28% сократили этот показатель, а у 8,8% участников опроса объем трат на туристические поездки, наоборот, вырос. Средний чек на поездку составил 180 тысяч рублей на семью.
Большинство пользователей Тинькофф Ипотеки (67,4%) не стали отказываться во время путешествий от дополнительных активностей (аренды автомобиля, посещения ресторанов, экскурсий, шоппинга и пр.), а у 15,3% участников опроса траты на эти развлечения в отпуске даже выросли. 17,3% клиентов сервиса сократили такие расходы на путешествия.
При этом 67,6% участников опроса Тинькофф Ипотеки признались, что качество их отдыха с учетом выплат по ипотечному кредиту не изменилось. У 19,8% опрошенных произошли ухудшения в формате путешествий, а у 12,6% качество отдыха, напротив, даже выросло.
Среди тех, кто стал меньше и экономней путешествовать после оформления ипотеки, лишь 19,8% опрошенных связывают эти изменения только с получением кредита на недвижимость. 24,6% клиентов Тинькофф Ипотеки объяснили эти изменения другими факторами (ослабление рубля, снижение качества туристического сервиса и пр.), а 55,6% ответили, что на их отдых повлияла совокупность всех указанных причин.
Таким образом, в результате исследования Тинькофф Ипотеки выяснилось, что ипотечный кредит на бюджет и качество путешествий клиентов сервиса значительно не повлиял. Основные изменения коснулись частоты поездок: выросло количество тех, кто стал путешествовать один раз в год, и сократилось число выезжающих на отдых два-три раза в год. При этом наличие ипотечного кредита было лишь одной из причин изменения качества и частоты туристических поездок — общее ухудшение экономической конъюнктуры, по словам опрошенных, оказало более заметное влияние на их отдых.