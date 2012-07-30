10 июля Операционный офис «Томский» Новосибирского филиала ОТП Банка стал победителем конкурса на размещение свободных средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области. Областное государственное учреждение разместило срочный депозит в размере 25 млн. рублей.
Всего к участию в конкурсе были приглашены 15 финансовых учреждений. По результатам оценки совокупных критерий, таких как условия размещения депозита, финансово-экономические показатели, рейтинги банков победителем признан ОАО «ОТП Банк»
Областное государственное учреждение «Томский территориальный фонд обязательного медицинского страхования» занимается реализацией государственной политики в области обязательного медицинского страхования на территории Томской области. Учредителем ТТФОМС является Администрация Томской области. В числе основных задач ТТФОМС – обеспечение законодательных прав граждан в системе ОМС и обеспечение финансовой устойчивости системы ОМС.
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