ОТП Банк занял 4 место по финансовой устойчивости среди дочерних банков

Согласно рейтингу РБК, ОТП Банк занимает 4 позицию по финансовой устойчивости среду дочерних иностранных банков. Так коэффициент достаточности собственного капитала ОТП Банка составляет 28%.

При составлении рейтинга аналитиками учитывались достаточность собственного капитала, его иммобилизация, а также деловая активность, ликвидность, обеспечение по кредитному портфелю, его оборачиваемость и динамика активов.

Стоит отметить не только высокий уровень достаточности капитала российского банка, но и в целом, Группы ОТП. Коэффициент достаточности консолидированного капитала Группы ОТП по МСФО увеличился в декабре до 19,7%, коэффициент достаточности основного капитала вырос до 16,1%, а коэффициент достаточности основного капитала первого уровня – до 14.1%. Также Венгерский банк OTP Plc, по проведенным общеевропейским стресс-тестам, неоднократно признавался одним из самых стабильных банков Европы.



