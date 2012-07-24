Последний форпост пал

Филипп Ильин-Адаев в своем блоге: На этой неделе произошло знаменательное событие: в ИЦ «Яндекса» Банки.ру наконец обогнал по уровню цитируемости Банкир.ру и вышел на первое место среди новостных банковских ресурсов и на третье — среди просто банковских. Впереди лишь Сбербанк и Банк России.



Отчасти событие вполне себе рядовое, но мы слишком долго к этому шли — целых семь лет. Поэтому посчитал, что оно заслуживает отдельного поста.



На статистику мы в последнее время обращаем мало внимания, гораздо больше интересует, что происходит на самом Банки.ру. Мы по-прежнему растем и развиваемся, делая акцент на качестве контента. В последние несколько месяцев усилили редакционный блок: лента новостей и Темы дня, на мой взгляд, стали значительно интереснее и профессиональнее, оживились и колумнисты, где материалы теперь сменяют друг друга ежедневно.



С нетерпением жду апгрейда кредитных разделов. Новые «Потребительские кредиты» уже живут на сервере для тестирования, их принципиальное отличие от всего, что сейчас есть на рынке, — в профессиональной экспертизе. По каждому кредиту наши эксперты дают свое заключение, подчеркивая сильные и слабые стороны продуктов. Конечно же, изменится и сам интерфейс.



Про «Курсы валют» ничего говорить не буду, анонсировал этот раздел еще весной, надеюсь, до конца лета нам его все же удастся запустить.



Да, чуть не забыл. Активно готовим программу лояльности для наших посетителей, открывших вклады в рамках «Специальных предложений». Помимо приятных «плюшек» и специальных условий от самих банков, наши посетители смогут рассчитывать и на подарки от Банки.ру. Нам очень приятно, когда вам приятно. smile:)



Одним словом, оставайтесь с нами!