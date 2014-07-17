Банк «Возрождение» аккредитовал ЖК «Любимое Домодедово»

Банк «Возрождение» аккредитовал жилой комплекс «Любимое Домодедово» — строящийся современный жилой комплекс компании «Мособлстройтрест № 11» в микрорайоне Западный города Домодедово.



Покупатели жилья в ЖК «Любимое Домодедово» могут приобрести квартиру по ипотечной программе банка «Возрождение» «Квартира — Новостройка 2014». Минимальный размер первоначального взноса по кредиту составляет 10% от стоимости жилья, ставка — от 13 %, максимальный срок кредита — 30 лет.



В ЖК «Любимое Домодедово» одновременно возводятся 5 жилых многоквартирных домов, многоуровневый наземный паркинг на 870 м/мест, общеобразовательная школа, рассчитанная на 825 учащихся, детские и спортивные площадки, объекты инженерной инфраструктуры. Таким образом, к моменту заселения жильцов весь комплекс будет готов. Будущим собственникам предлагаются квартиры с современными планировками в 17-ти этажных монолитно-кирпичных домах, в которых они смогут воплотить свои самые смелые дизайнерские идеи. На первых этажах комплекса разместятся офисы компаний, а также магазины со всем необходимым для комфортного проживания.



Комплекс расположен в микрорайоне с развитой инфраструктурой (детские сады, школы, магазины), с удобными выездами на основные ведущие в Москву магистрали. В 50-ти метрах от ЖК «Любимое Домодедово» расположена живописная лесопарковая зона, где жильцы комплекса смогут проводить свой досуг.



Справка о компании

ЗАО «Мособлстройтрест № 11» (ЗАО «МОСТ № 11») отличает долгая история и богатый опыт. Компания работает на рынке более 50 лет. «МОСТ № 11» — надежный и авторитетный застройщик Домодедово. Название компании стало синонимом профессионализма и безупречной деловой репутации. Команда ЗАО "МОСТ № 11"всегда готова взяться за реализацию самых смелых проектов, используя весь свой творческий и профессиональный потенциал. www.most11.ru