Барнаульский филиал принял участие в круглом столе на тему: «Итоги строительного рынка Алтайского края 2014 года. Тенденции и перспективы на 2015 год»

Заместитель Управляющего Барнаульского филиала Банка «Возрождение» Андрей Серов принял участие в круглом столе на тему: «Итоги строительного рынка Алтайского края 2014 года. Тенденции и перспективы на 2015 год», организованном комитетом АлтТПП по предпринимательству в строительной сфере.



В ходе беседы обсуждались следующие вопросы: стратегия развития градостроительной индустрии в Алтайском крае, государственно-частное партнерство по программам установления инженерного обеспечения в многоквартирных домах, перспективы развития малоэтажного строительства, итоги и прогнозы ипотечного кредитования в Алтайском крае.



Тему ипотечного кредитования осветил Андрей Серов, который рассказал о динамике ипотеки в 2014 году. В круглом столе также участвовали: Андрей Геттих — заместитель начальника Главного управления строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства АК, Светлана Чаузова — заместитель главы администрации города Барнаула по градостроительству и земельным отношениям, Ольга Галица, генеральный директор Союза строителей Западной Сибири, заместитель председателя Комитета АлтТПП по предпринимательству в строительной сфере, Марина Ракина — президент Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края.