Подведены итоги акции «Выиграй поездку в Стамбул»



8 ноября в КАРО 8 Атриум, специально для пользователей терминалов МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, состоялся закрытый показ фильма «Убийство в Восточном экспрессе», где прошла церемония вручения главного приза — путешествия в Стамбул на двоих.



Акция «Выиграй поездку в Стамбул» проводилась среди пользователей терминалов МКБ с 16 по 30 октября. Чтобы войти в число победителей, необходимо было совершить платежей суммарно на наибольшую сумму.



Обладателем главного приза стал Вячеслав Макаренков, из Москвы. Именно он отправится в Стамбул в отель Pera Palace — в номер, где Агата Кристи написала «Убийство в Восточном Экспрессе»!



Мы поздравляем победителя и благодарим всех участников конкурса за проявленную активность!