В МКБ Онлайн реализована возможность оплаты услуг ЖКХ Московской области





Теперь клиенты МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА — пользователи МКБ Онлайн — могут произвести оплату жилищно-коммунальных услуг Московской области (МосОблЕИРЦ).



Для совершения платежа достаточно зайти в МКБ Онлайн, в разделе «Оплатить услуги», выбрать пункт «Коммунальные платежи» -> «Коммунальные платежи: Москва и Московская область» -> «МосОблЕИРЦ».



При оплате коммунальных услуг достаточно ввести номер лицевого счета, сумму и выбрать период оплаты. Оплата услуг происходит без комиссии.



Напомним, до 31 марта 2018 г. в рамках программы «МКБ Бонус», оплачивая услуги через личный кабинет, в том числе ЖКУ, вы получаете 5% от суммы платежа в виде бонусных баллов.



Хотим отметить, что в 2017 году каждый 5 активный пользователь МКБ Онлайн / МКБ Мобайл доверил нам оплату коммунальных услуг.

