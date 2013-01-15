БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ ОТКРЫЛ ДВА НОВЫХ ОФИСА КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В МОСКВЕ

Банк Русский Стандарт продолжает расширение сети клиентского обслуживания. В Москве открылись два новых операционных офиса банка по адресам: улица Азовская, дом 24, корпус 2 и улица Перерва, дом 43, корпус 1. Все офисы расположены в шаговой доступности от станций метро. Теперь в Москве услугами банка можно воспользоваться в 45 офисах.

Офисы открыты для обслуживания клиентов без выходных с 9:00 до 21:00. Зона банкоматов и автоматического приема платежей работает круглосуточно.

В новых офисах Банка Русский Стандарт клиентам предлагается широкий выбор карточных продуктов для самых разных слоёв населения: от универсальных «Подарочной карты», «Виртуальной предоплаченной карты» «Транспортной карты», пакета услуг «Банк в Кармане», объединившем в себе все банковские услуги и передовые финансовые технологии, до специальных продуктов, таких как карта с функцией cash-back ‒ возврата части потраченных денег обратно на счет, комплект карт для путешественников ‒ RSB Travel, кобрендовые карты, выпущенные совместно с авиакомпаниями «Аэрофлот», «Трансаэро» или British Airways, которые позволяют получать премиальные билеты в обмен на накопленные баллы, а также статусные карты крупнейших международных платёжных систем American Express® и Diners Club International®.

Кроме того, у клиентов Банка Русский Стандарт ‒ держателей карт «Русский Стандарт Классик» и «Русский Cтандарт Голд» есть возможность выбрать дизайн карты из галереи или предложить свой собственный.

Помимо карточных продуктов, клиенты также смогут оформить кредит, открыть или пополнить депозит, оплатить задолженность. Кроме традиционных банковских услуг, жителям Москвы предлагается оформить в новых офисах банка договор обязательного пенсионного страхования и популярные страховые продукты: «Моя любимая квартира», «Моя любимая дача», «Расти большим!», «Первая помощь», «Копилка», оплатить услуги ЖКХ без комиссии, осуществить денежный перевод, а также подключить дополнительные банковские услуги и сервисы: «СМС-сервис», «Инфо M@IL», «Интернет-банк», принять участие в бонусной программе Membership Rewards для держателей карт American Express®.

В настоящее время сеть клиентского самообслуживания Банка Русский Стандарт включает в себя более 4500 банкоматных, кэш-ин устройств и платежных терминалов; к услугам клиентов ‒ более 200 структурных подразделений банка по всей России, а также на Украине. Банк планирует активное развитие сети клиентского самообслуживания, в том числе расширение сети платежных терминалов и офисной сети.