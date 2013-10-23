Обзор по рынку и прогноз на 22.10.2013

Сегодня доллар торгуется на восьмимесячных минимумах против евро. На фоне позитивной экономической коньюнктуры в еврозоне единая валюта берет реванш. Во Франции и Испании пройдут долговые аукционы - барометр доверия инвесторов к региональной экономике. Инвесторы ожидают важную статистику по рынку труда в США за сентябрь. Публикация данных затянулась из-за временного прекращения деятельности правительства. Результаты этих данных будут зависеть от решимости Федерального Резерва по вопросу сокращения объемов выкупа американских гособлигаций.

Итак, наиболее важным событием сегодня станет публикация данных по рынку труда в США за сентябрь в 16.30 по Москве. Департамент труда "припозднился" со статистикой на 18 дней в силу всем известных причин. Рынок прогнозирует 180000 новых рабочих мест в сентябре против 169000 в августе. Уровень безработицы ожидается у отметки 7,3%. Есть вероятность того, что показатель окажется еще более позитивным. Наряду с положительными корпоративными данными за океаном, это станет еще одним драйвером роста биржевых котировок, что приведет к распродажам защитных долларовых активов.

Переход основной валютной пары выше отметки 1,3700 является вопросом ближайшего времени. Пока пара закрепилась выше отметки 1,3670. Ближайший уровень поддержки - 1,3650, сопротивления - 1,3720.

Единственной валютой, которая в ближайшее время будет снижаться против американского доллара, может стать японская йена. Если данные 25 октября продемонстрируют рост потребительских цен на 0,7%, то это значит, что команда Шинзо Абэ на верном пути, и Япония находится в процессе выхода из дефляционной спирали. Сегодня USDJPY прибавляет 0,1% до 98,30.