Обзор по рынку и прогноз на 18.12.2013

Рынок с нетерпением ждем решения Комитет по открытым рынкам США относительно вопроса: будет ли постепенно сворачиваться программа количественного смягчения. Экономика США уверенно встала на путь восстановления, и решение ФРС начать сужать канал ликвидности лишь вопрос времени. По нашим данным участникам рынка не стоит ждать решения о сворачивании программы до мартовского заседания ФРС. Что касается, Кроме того, мы не прогнозируем изменений решения по ставке до конца 2014 года.

Однако стоит отметить, что треть аналитиков не исключает, что ФРС может пойти на сокращение программы количественного смягчения с нынешних 85 млрд. долларов до 70 млрд в ближайшее время.

Пара EURUSD растет на 0,1% до 1,3770. Мы не ожидаем до начала, пока По нашим данным пара будет консолидироваться на текущих уровнях и до начала американской сессии никаких резких колебаний не планируется.

В лидерах падения сегодня японская йена, которая с начала года подешевела на 15%. Падение усугубили и разочаровывающие данные по торговому балансу страны. Торговый дефицит страны в ноябре составил 1,35 трлн йен против ожиданий в 1,2 трлн. Импорт вырос на 21,1% в годовом исчислении, экспорт - на 18,4%.

USDJPY растет на 0,3% до 103,00.

Воодушевляющее выступление Гленна Стивенса, главы Резервного банка Австралии, дало возможность австралийскому доллару начать восстанавливать свои было утерянные позиции. Стивенс отметил, что банк будет прилагать все усилия для поддержания спроса в экономике. Вместе с тем, он прокомментировал, что курс выше 0,90 против доллара США является некомфортным для национальной экономики.

Пара AUDUSD вплотную приблизилась к отметке 0,9000. Ожидаем консолидацию на текущих уровнях.