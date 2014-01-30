Обзор по рынку и прогноз на 30.01.2014

Новозеландский доллар стал антигероем на торгах в Азии. Резервный банк Новой Зеландии принял решение оставить ставки на текущем уровне в 2,5%. Сегодня японская йена продолжает незначительно дешеветь, однако, настроение на фондовых торгах все еще ухудшается и поэтому йена может спокойно выйти в рост.



Основная валютная пара немного отступает. Доллар берет символический реванш. Рынки ожидают решения Комитета по открытым рынкам ФРС США о снижении на 10 млрд долларов программы количественного смягчения. Фондовые индексы в Европе торгуются в минусе, в результате, растет спрос на защитный доллар. EURUSD снижается на 0,10% до 1,3640. Дальнейшее падение ограничено линией сопротивления 1,3635, далее локальный рост до 1,3666.



От завоеванных позиций отступает австралийский доллар. Пересмотренный индекс PMI Китая от HSBC в сторону незначительного снижения давит на курс австралийской валюты. Сегодня AUDUSD балансирует у отметки 0,8730.