Фундаментальный анализ валютного рынка на 21.05.2014

На фоне отсутствия значимых отчетов валюты ведут себя достаточно сдержанно. Тем не менее ,евро смог закрепиться ниже уровня 1,3710. Пара доллар/иена снова пробила уровень 101,42 во многом под влиянием сегодняшнего решения по монетарной политике от японского регулятора. Фунт по-прежнему остается в диапазоне, установившемся с конца прошлой недели 1,68 – 1,6850.



Пара евро/доллар в течение сегодняшнего дня собственных катализаторов не получит. Поэтому влияние на нее будут оказывать ранее сформировавшиеся настроения, которые явно не идут пока на пользу евро и внешние факторы. Сегодня ФРС США опубликует Протокол последнего заседания по монетарной политике. В нем рынок будет искать подтверждений возможного ускорения выхода из QE3 и, если он их найдет, доллар может укрепиться по всему периметру рынка, что вызовет очередное тестирование парой евро/доллар поддержки на 1,3680.



Фунт сегодня может получить собственные стимулы. Банк Англии также публикует протокол майского заседания. Интересна расстановка сил в Комитете. Если среди голосующих членов появились сторонники начала ужесточения монетарной политики, британская валюта может укрепиться, нацеливаясь на подъем к отметке 1,69. Помимо этого внимание стоит обратить на данные по розничным продажам, которые также могут выступить катализатором, если со стороны Протокола не будет поводов для движений. Ожидается рост объемов розничной торговли, что в очередной раз подтвердит достаточно стабильное состояние британской экономики и вполне может оказать фунту поддержку.



Пара USDJPY снова получила медвежий импульс. На этот раз со стороны Банка Японии. Национальный регулятор не стал вносить изменений в монетарную политику. Боле того, по мнению Центробанка, текущая политика вполне соответствует достижению поставленных целей. В частности, Банк Японии считает, что уровень инфляции в 2% будет достигнут. Согласно комментариям, повышение налога с продаж, проведенное 1 апреля текущего года оказывает на экономику куда меньшее влияние, чем это можно было бы предположить, поэтому в дополнительном стимулировании она пока не нуждается. Но впереди сегодня еще Протокол ФРС и, возможно, он окажет сдерживающее влияние на снижение пары.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс