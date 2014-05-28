Фундаментальный анализ валютного рынка на 28.05.2014

Во вторник доллар смог укрепиться на фоне довольно сильной макроэкономической статистики. И данные по заказам на товары длительного пользования, и предварительный отчет по деловой активности в промышленном секторе от Markit, и отчет по потребительскому доверию вышли лучше или на уровне прогнозов. Евро и фунт получили свои поводы для того, чтобы понести дополнительные потери.



Пара евро/доллар продолжает танцы вокруг уровня 1,3630, хотя ранее уже опускалась ниже этой отметки к минимуму на 1,3612. Сегодня будут опубликованы данные по рынку труда Германии. Если отчет даст повод для разочарования, котировки могут продолжить движение вниз к 1,36, поскольку все это только усилит ожидания действий со стороны ЕЦБ в направлении смягчения монетарной политики. Тем более, что вчера Марио Драги уже высказался, что снижение ставки и QE будут способствовать достижению целевого уровня инфляции.



Фунт после того, как на короткое время опускался ниже уровня 1,68, все же смог восстановиться и закрепиться в районе уровня 1,6810. Большого числа отчетов Великобритания сегодня не публикует. Но все же внимание стоит обратить на данные CBI по розничной торговле. Рост показателя, возможно, даст возможность британцу вернуться в район сопротивления 1,6850.



Американская статистика порадовала пару USDJPY, которая на короткое время даже смогла преодолеть сопротивление на уровне 102,00. Однако, импульса все же не хватило для того, чтобы продолжить движение к отметке 102,37. В результате, цены возобновили снижение и к текущему моменту удерживаются в районе уровня 101,90. Сегодня значимых отчетов США не публикуют. Поэтому движения могут быть обусловлены техническими факторами. Тем не менее, поле вчерашней статистики, любые откаты могут рассматриваться как неплохая точка для входа на покупку. Таким образом, не исключено, что пара снова вернется выше отметки 102,00.