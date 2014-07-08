Обзор и прогноз по рынку на 08.07.2014

EURUSD



Вчера пара попыталась восстановиться, несмотря на достаточно слабую макроэкономическую статистику из Европы (в Германии объем промпроизводства в мае зарегистрировал падение на 1,8% м/м, а индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за июль вырос до 10,1 от 8,5). В конечном итоге слабость доллара США, вызванная приближением сезона корпоративной отчетности, позволила паре EURUSD восстановиться к отметке 1.3605. Сегодня же будет опубликована сводка второстепенных макроэкономических показателей по странам еврозоны, включающая в себя данные по торговому и платежному балансам Германии и Франции. Скорее всего, статистика не окажет существенного влияния на курс EURUSD.







GBPUSD



«Британец» вчера двигался внутри достаточно узкого диапазона, страдая от недостатка драйверов, однако уже сегодня будут опубликованы релизы, способные спровоцировать волатильность GBPUSD. Так, в 12.20 мск. Великобритания опубликует майскую статистику по торговому балансу и промышленному производству. Ожидается, что объем промпроизводства вырастет на 3,1% м/м и 5,6% г/г, что будет вполне соответствовать рисуемой Банком Англии картине восстановления экономики. Если фактические цифры совпадут или приблизятся к прогнозируемым, то это может заставить пару фунт/доллар пробить 1.7142 и продолжить восхождение.







USDJPY



Иена вчера резко ослабела к USD, опустившись к 101.85. Способствовала такому сценарию слабая макростатистика из Страны восходящего Солнца, где опережающий индикатор за май зафиксировал падение до 105,7 от 106,5 в предыдущем месяце. Сегодня же со стороны Японии драйверов не ожидается – вместо этого внимание игроков привлечет статистика по потребительскому кредитованию в США за май. На данный момент озвучиваются прогнозы на уровне 20 млрд. долларов, и если они оправдаются, пара USDJPY вполне сможет преодолеть уровень 102.00.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс