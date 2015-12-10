Стандарт добросовестного вкладчика, заданный Конституционным Судом

Стандарт добросовестного вкладчика, заданный Конституционным Судом , довольно простой: заключить договор в здании банка, передать деньги его работникам, получить подтверждающий документ. Однако есть одна опасная для вкладчиков оговорка: они должны разумно оценивать и условия вкладов.

Конституционный суд (КС) встаёт на сторону обманутых вкладчиков банков, договоры с которыми не были оформлены надлежащим образом.

Пункт 1 ст. 836 Гражданского кодекса (ГК), на который ссылались суды, отказывая в признании требований вкладчиков, КС признал соответствующим Конституции. Он устанавливает требования к форме договора банковского вклада. Она должна быть письменной, и при этом считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено «сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным выданным банком вкладчику документом», отвечающим требованиям закона, банковских правил и обычаям делового оборота. КС посчитал такую интерпретацию неверной. Подтверждать внесение вклада могут любые выданные банком документы, следует из постановления. При этом гражданин-вкладчик может полагаться на то, что работник банка, с которым он взаимодействует, имеет необходимые полномочия. Некоторые вкладчики довносили деньги во вклад и получали проценты. Такие действия КС счел подтверждением существования договора вклада. Для этого было применено новое правило ГК, запрещающее ссылаться на недействительность той стороне договора, чье поведение свидетельствовало о ее согласии с договором (п. 5 ст. 166).

Впрочем, нужно принимать во внимание и то, насколько разумно и добросовестно действовали сами вкладчики. Это позволяет судам более осторожно относиться к договорам вклада на нерыночных условиях. Поэтому результат рассмотрения дел граждан, обратившихся в суд , сейчас предугадать сложно.



Сберкнижка - это очень даже документ, предусмотренный ГК.



Более того, согласно Положению о порядке ведения кассовых операций 318-П:



3.4. <...>

В подтверждение приема наличных денег от физического лица для зачисления на счет по вкладу по договору банковского вклада бухгалтерским работником производится запись в сберегательной книжке, которая заверяется подписями бухгалтерского и кассового работников. Если при открытии счета по вкладу по договору банковского вклада сберегательная книжка не оформлялась, физическому лицу выдается подписанный кассовым работником второй экземпляр приходного кассового ордера "0402008" с проставленным оттиском штампа кассы.



Т.е. квитанция к ПКО нужна только в том случае, если сберкнижка не оформляется.