Инвестиции в валютные долги крупных компаний- Еврооблигации от $5% в год

Ставки по депозитам банков продолжают падать, депозиты в валюте опустились ниже $2%. С другой стороны можно купить валютные долги крупных компаний (Еврооблигации) с фиксированной доходностью минимум вдвое выше от суммы $1000.



Для примера:

ВТБ бессрочный выпуск - от $5000 с гарантированным доходом $8%,

Газпром 2034 - от $10 000 с гарантированным доходом 5.9%.,

Промсвязьбанк 2019 - от $1000 c гарантированным доходом 7%.



Чем объясняются такие высокие ставки?

Во-первых, дальним сроком погашения. При этом за Вами остается возможность перепродать долг в любой день на биржевом и не биржевом рынках. Во вторых, компаниям последнее время не хватало средств по разным причинам, банкам не хватало капитала, многие компании попали под санкции, иностранные инвесторы считают РФ рискованным местом для инвестирования, поэтому компании были готовы переплачивать, чтобы получить доступ к длинным деньгам. В-третьих, долгое время данные долги было сложно приобрести за такую небольшую сумму, сейчас ситуация изменилась, но по-прежнему многие не знают о такой возможности.



Риски

В случае банкротства компании есть риск потерять вложенные средства. Поэтому мы рассматриваем только долги крупного бизнеса! Анализируем его отчетность, читаем проспект эмиссии. Каковы шансы банкротства Газпрома или ВТБ? Риск потери средств в малоизвестных банках, где даже страховую сумму могут оформить за баланс (Волга Кредит, Огни Москвы и т.д.) на порядок выше.



Налогообложение

Согласно НК РФ 13% как с фиксированных выплат- купонов, так и в случае прироста капитала- если перепродаете на бирже за цену выше приобретения, платите с разницы.



Пример: выплаты по бумагам ВТБ происходят каждые пол года- $9.5% в год.

9.5%-1.235% НДФЛ- 0.2% комиссия банка за хранение ценных бумаг =$8.065% Ваш чистый доход



Если Вы владеете долгами более 3 лет и на сумму менее 3 млн. руб., то Вы имеете право на инвестиционный налоговый вычет при продаже/погашении долга, то есть купили ВТБ по 107, продали по 110,



110-107=3, но с 3% налог удерживаться не будет.



На сумму свыше 3 млн. руб. в случае сильного обесценения рубля и продажи Вами долгов, есть риск попасть на более высокий налог, так как он удерживается в рублях, но у Вас всегда есть возможность не продавать, при этом продолжать получать свои фиксированные выплаты. Если же все-таки необходимо продать на большую сумму в период сильной девальвации, то для этого есть варианты налоговой оптимизации, но об этом в другой раз.