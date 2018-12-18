В чем принципиальная разница между ОФЗ и ОФЗ-н

Это ответ на вопрос, заданный на ветке форума "Облигации федерального займа (ОФЗ) для населения"
1. ОФЗ-н в принципе не торгуются на бирже. Они покупаются и продаются только у Минфина по фиксированной цене через уполномоченных брокеров (Сбер, ВТБ, со следующего, по видимому, выпуска добавятся ПСБ и Почта банк).
2. Комиссии при покупке/продаже ОФЗ и ОФЗ-н совершенно разные. По ОФЗ-н НАМНОГО больше (от 0,5 до 1,5%). Вероятно со следующего выпуска комиссии будут сокращены. Но есть шансы, что и премия к доходности будет снижена.
3. С учетом комиссии и НДФЛ с дисконта, доходность ОФЗ-н примерно на 0,5% выше аналогичных по сроку ОФЗ-ПД. Но если покупать ОФЗ-н меньше чем на 300 тыр за раз, то конская комиссия сожрет всё.
4. Вы всегда можете погасить ОФЗ-н досрочно за цену покупки (не выше номинала), заплатив очередную конскую комиссию (гасится по сроку без комиссии). То есть "просадка" рыночной цены, столь опасная для "просто" ОФЗ вам не грозит. Это может быть важно для тех, кто верит в грядущий кризис.
5. ОФЗ-н предназначены для менее финансово грамотного населения. Нет необходимости выбирать: продается всегда только один выпуск ОФЗ-н. Процесс покупки ОФЗ-н мало отличается от процесса открытия вклада: приходите с деньгами к брокеру (в банк) и Вам всё оформляют. Не надо осваивать биржевой терминал, принципы биржевой торговли и т.д. Впрочем, даже финансово очень грамотное население, порой, с успехом использует ОФЗ-н как один из инструментов инвестиций, наряду со вкладами и биржевыми инструментами.
6. ОФЗ-н НЕЛЬЗЯ покупать на ИИС.
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Во-вторых, давайте будем точными. Просадки ЦЕНЫ у ОФЗ-н нет. Есть потери доходности при досрочном погашении, связанные:
1. с дополнительной комиссией;
2. с удержанием купонного дохода, если погашение произойдет раньше года с момента покупки;
3. с тем, что купоны у ОФЗ-н не одинаковые по доходности: чем ближе к концу, тем доходность купона выше.
Однако это вполне прогнозируемо, и, для тех, кто привык иметь дело со срочными вкладами, это привычно. На вкладах, часто, при досрочном погашении вообще не платят проценты (0,01%). Да и "ступенчатые проценты" тоже не редкость.
А вот у "просто" ОФЗ в случае кризиса цена может оказаться и на 10 и на 20% ниже номинала, и даже больше... То есть ты даже не сможешь вернуть свои деньги. Причем, заранее это спрогнозировать невозможно. Для многих этот аспект является психологически важным. Вот потому, я считаю ОФЗ-н чем-то средним между ОФЗ и вкладом, и более понятным инструментом для не слишком искушенных инвесторов-вкладчиков.
По поводу того, что
Я почти уверен. что большинство подписчиков этого блога мало что поймут из написанного вами. А тот, кто поймет, вряд ли нуждается в моих рассуждениях на эту тему. Он и сам в этом не хуже разбирается. Описывать сферического коня в вакууме, конечно не правильно, но и вываливать на первоклассника уравнение Шредингера, было бы наивно. Я стараюсь придерживаться разумного компромисса.
Для не искушенного в акциях/облигациях человека, чтобы и не изучать крепко, не отслеживать что-то, а как вклад, но ещё с плюшкой налогового вычета. А то человеку ИИС хочется, а что делать с ним после открытия - неясно.
А для "кризиса", как мне кажется, это тоже не поможет. Ну сохранится цена, но всё равно ж в рублях. А в кризисы рубль скорбен...
Разумно ли ОФЗ-н рассматривать для использования на ИИС?
Неразумно, потому что ОФЗ-н на ИИС купить нельзя. Вы правы - это ещё одно различие. поправил статью.
На самом деле, для неискушенного человека есть очень простая стратегия ИИС:
1. Открываешь ИИС. Заводишь на него деньги.
2. Открываешь таблицу ОФЗ и выбираешь выпуск ОФЗ-ПД или ОФЗ-ПК со сроком погашения, ближайшим после истечения 3-летнего срока после открытия ИИС.
3. Покупаешь на все деньги ОФЗ этого выпуска. Покупка на бирже - совсем не сложно. Посмотрите вот эту мою статью. Как правило, этого вполне достаточно для того, чтобы совершать простые операции.
4. Раз в год оформляешь вычет, заводишь новые деньги и покупаешь на них тот же самый выпуск ОФЗ. Купоны либо тратишь (если они выводятся на банковский счет), либо реинвестируешь в тот же выпуск ОФЗ.
5. После погашения выпуска закрываешь ИИС и открываешь новый.
Есть, конечно, и другие варианты. Но про это я писал в других статьях (например в этой и этой), здесь повторяться не буду.
В кризисы есть разные способы "не потерять" и даже "заработать". И, поверьте, "долларовый матрасбанк" - далеко не самый выгодный вариант. В кризисы можно на ОЧЕНЬ выгодных условиях купить акции "голубых фишек" или долгосрочные ОФЗ. Например, в 2015 году акции сбербанка можно было взять по 60 рублей, а в мае 2018 они стоили 270 рублей. Но чтобы сделать нужную покупку в нужное время, необходимы свободные деньги. Значит на случай кризиса желательно иметь деньги (рубли) на таком инструменте, с которого можно было бы их снять без особо больших потерь. Фактически альтернатива: ОФЗ-н, короткие ОФЗ и вклады с возможностью досрочного погашения, частичного снятия. Ну ещё, пожалуй ETF FXMM помяну для корректности.