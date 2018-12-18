В чем принципиальная разница между ОФЗ и ОФЗ-н

Это ответ на вопрос, заданный на ветке форума "1. ОФЗ-н в принципе не торгуются на бирже. Они покупаются и продаются только у Минфиначерез уполномоченных брокеров (Сбер, ВТБ, со следующего, по видимому, выпуска добавятся ПСБ и Почта банк).2. Комиссии при покупке/продаже ОФЗ и ОФЗ-н совершенно разные. По ОФЗ-н НАМНОГО больше (от 0,5 до 1,5%). Вероятно со следующего выпуска комиссии будут сокращены. Но есть шансы, что и премия к доходности будет снижена.3. С учетом комиссии и НДФЛ с дисконта, доходность ОФЗ-н примерно на 0,5% выше аналогичных по сроку ОФЗ-ПД. Но если покупать ОФЗ-н меньше чем на 300 тыр за раз, то конская комиссия сожрет всё.4. Вы всегда можете погасить ОФЗ-н досрочно за цену покупки (не выше номинала), заплатив очередную конскую комиссию (гасится по сроку без комиссии). То есть "просадка" рыночной цены, столь опасная для "просто" ОФЗ вам не грозит. Это может быть важно для тех, кто верит в грядущий кризис.5. ОФЗ-н предназначены для менее финансово грамотного населения. Нет необходимости выбирать: продается всегда только один выпуск ОФЗ-н. Процесс покупки ОФЗ-н мало отличается от процесса открытия вклада: приходите с деньгами к брокеру (в банк) и Вам всё оформляют. Не надо осваивать биржевой терминал, принципы биржевой торговли и т.д. Впрочем, даже финансово очень грамотное население, порой, с успехом использует ОФЗ-н как один из инструментов инвестиций, наряду со вкладами и биржевыми инструментами.6. ОФЗ-н НЕЛЬЗЯ покупать на ИИС.