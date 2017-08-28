Ликбез: Как читать график QUIK "Японские свечи"

Настраивая QUIK, я обратил внимание, что «по умолчанию» установлен тип графика «свечи». Судя по прочитанным ранее статьям, этот тип действительно наиболее распространен среди трейдеров. Посему возникло желание познакомиться с этим графиком более подробно, чем я на досуге и занялся. Конспект этих изысканий предлагаю и вашему вниманию.
Итак, на графике по оси X отображается время, вдоль оси Y отражается цена заявок. Вдоль временной оси (X) распложен набор вертикальных фигур – «свечей». Каждая свеча отражает заявки, поданные на покупку или продажу бумаги за определенный период, одинаковый для каждой свечи.
Свеча состоит из широкой части, называемой «тело» и тонких вертикальных линий выше и ниже тела, называемых тенями. Верхняя точка верхней тени соответствует максимальной цене заявки, поданной за время формирования свечи. Нижняя точка нижней тени – соответственно минимальную цену заявки. Верхняя и нижняя точка тела – это цены открытия и закрытия (начала и конца формирования свечи). Если цена открытия ниже цены закрытия, такая свеча называется бычьей (растущей). Тело такой свечи обычно закрашивают в зеленый или синий цвет. Если цена открытия выше цены закрытия, такая свеча называется медвежьей (падающей). Тело такой свечи обычно закрашивают в красный или оранжевый цвет.
Период формирования свечи (интервал) можно настраивать. Например, на графиках rusbonds.ru этот период – сутки. Такой период хорошо позволяет отслеживать долговременные тренды, однако торговать с его помощью невозможно, так как он слишком инертен. В QUIK интервал можно задавать от 1 минуты до 1 месяца. Чем интервал меньше, тем более чутко график реагирует на изменения на рынке. Чем интервал больше, тем, при одинаковом количестве свечей на графике, информацию за больший период времени можно обозреть одновременно.
Для активного участия в торгах, интервал следует делать небольшим – от 1 до 10 минут. Однако если Вы видите, что на некоторых участках графика свечи отсутствуют (то есть за заданный интервал не было подано ни одной заявки) или что график состоит из тонких горизонтальных линий с разбросом по вертикали (как в левой части графика на рисунке), то интервал стоит увеличить.
Форма свечи может дать опытному трейдеру важный сигнал. Так:
Если тело свечи низкое, а теней нет (свеча «Доджи»), это означает стабильность рынка и примерное соответствие спроса и предложения (см. правую часть графика).
Если тело свечи высокое и при этом нет теней (свечи «Йо Сен» - бычья и «Ин Сен» – медвежья), это свидетельствует о целенаправленном движении рынка.
Если свеча состоит из небольшого тела и длинной тени с одной стороны, при её отсутствии с другой стороны (фигуры «Молот», «Перевернутый Молот», «Висельник» и «Падающая Звезда») это с большой вероятностью означает смену тренда.
Я не являюсь сторонником технического анализа (хотя и не отрицаю его), а потому не буду дальше заниматься изучением различных форм свечей и их комбинаций. Если Вас это заинтересовало, могу порекомендовать ресурс, который стал для меня одним из основных источников https://learn.tradimo.com/tekhnicheskii-analiz/kak-chitat-grafiki-yaponskikh-svechei.
Комментарии 2
очень странное утверждение, проверьте его ещё раз)
проверьте его ещё раз)
Спасибо. Проверил. Вы абсолютно правы, я не правильно понял раньше. Действительно, на графике отображается цена сделок. Поправил текст.
Вот ещё она ценная сторона ведения этого блога. Ведь рассказав что-то, оказываешься на виду у всех вместе со своими тараканами . В том числе, на виду у умных и образованных людей, которые могут подсказать какие из тараканов - не правильные.