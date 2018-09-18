Куда вложить 400 тысяч на три года?

На ветке форума, посвященной индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) обсуждался вопрос, стоит ли открывать ИИС, если есть вероятность, что деньги потребуются до истечения 3-х летнего срока и его придется закрывать досрочно. Захотелось подробнее разобрать возможные варианты инвестирования суммы порядка 100-400 тыр при этих условиях.
Итак, условия задачи: Есть 400 000 рублей которые могут понадобиться в ближайшие несколько лет, но могут и не понадобиться. Вероятность принимаем 50/50 (либо понадобятся, либо нет).
Условимся не рассматривать, есть ли у вас ещё деньги, куда и на каких условиях они вложены.
Так же договоримся рассматривать только рублевые инвестиции, так как инвестиции в валюту, золото, биткоины и т.д. на горизонте в несколько лет крайне плохо предсказуемы.
И наконец, не будем здесь рассматривать варианты активных биржевых спекуляций, покупки мусорных облигаций, антиквариата, коллекционных вин и т.д., так как для того необходима достаточная квалификация (а обладающей ею вряд ли станет читать этот блог).
Вопрос: куда инвестировать оные 400 000 рублей?
Вариант 1. Текущий (или карточный) счет или расходный (или с льготным расторжением) вклад в банке.
Доходность порядка 6% как при досрочном выводе, так и при завершении вклада по сроку.
Преимущества: Вариант требует минимальных затрат сил и времени. Высокая степень надежности (если выбрать приличный банк).
Недостатки: Малая доходность. В случае текущего/карточного счета или вклада на срок менее 3 лет - возможность снижения процента. Есть вероятность встречи с АСВ (что не смертельно, но неприятно).
Вариант 2. Срочный вклад в банке.
Доходность порядка 7% при завершении вклада по сроку. При досрочном завершении, обычно, 0,01%
Преимущества: Вариант требует минимальных затрат сил и времени. Высокая степень надежности (если выбрать приличный банк).
Недостатки: Доходность не самая большая, а при досрочном погашении - близка к нулю. Есть вероятность встречи с АСВ (что не смертельно, но неприятно).
Вариант 3. Покупка "коротких" ОФЗ-ПД на брокерский счет (на срок до погашения около 3 лет).
Доходность, на конец сентября 2018 года 8.2%. При досрочном завершении, есть шанс потерять доходность в случае уменьшения биржевой цены ОФЗ. Впрочем, величина "просадки" для коротких облигаций не может быть большой, и чем ближе к сроку погашения, тем вероятность "просадки" меньше.
Преимущества: Максимально высокая степень надежности. Неплохая доходность.
Недостатки: Требует некоторых усилий (небольших) на освоение элементарной биржевой торговли. Как минимум дважды в год полученный доход необходимо самостоятельно реинвестировать.
Вариант 4. Покупка "длинных" (10-15 лет) ОФЗ-ПД на брокерский счет.
Доходность, на конец сентября 2018 года 8.9%. При изменении цены на рынке доход может как вырасти, так и упасть. Для "длинных" облигаций это изменение может оказаться весьма существенным. Вплоть до того, что вместо дохода можно получить убыток (но можно и "сверхдоход").
Преимущества: Максимально высокая степень надежности. Хорошая доходность.
Недостатки: Нет гарантии получения дохода. Есть риск получить убыток. Требует некоторых усилий (небольших) на освоение элементарной биржевой торговли. Как минимум дважды в год полученный доход необходимо самостоятельно реинвестировать.
Вариант 5. Покупка ОФЗ-ПД на ИИС.
Поскольку ИИС является разновидностью брокерского счета, все рассуждения, относящиеся к 3 и 4 вариантам остаются в силе. Единственное отличие - в получении налогового вычета, который (по варианту А) для нашего случая составит 52000 рублей или плюс 4,3% годовых. Если есть вероятность, что деньги потребуются раньше срока, то вычет можно не забирать сразу после окончания года, а дождаться окончания срока ИИС. Но можно и получить вычет, реинвестировать его, скажем на тот же ИИС, и получать на него дополнительный доход. Правда, если придется закрыть ИИС до истечения срока 3 лет, вычет придется вернуть, включая пени в размере одной трехсотой от ключевой ставки ЦБ в день (9% годовых).
Отметим, что в случае инвестирования дополнительных денег во второй и третий годы, эффект увеличения доходности от получения налогового вычета кратно растет.
Доходность, при покупке коротких ОФЗ составит 12.5%. При досрочном расторжении - такая же, как на брокерском счете.
Преимущества: Максимально высокая степень надежности. Отличная доходность.
Недостатки: Наряду с теми недостатками, что указаны для брокерского счета, следует указать длительный срок (до 2 недель) возврата денег. Причем эти 2 недели проценты не начисляются. Также в качестве недостатка нужно указать трудозатраты при получении вычета: необходимость собирать справки, заполнять налоговую декларацию, реинвестировать полученные леньги.
Вариант 6. Покупка ОФЗ-н
Доходностьоколо 8,5% (с учетом комиссий) при завершении вклада по сроку. При досрочном завершении: первый год - возврат уплаченных денег минус 1% (две комиссии по 0,5%), последующие годы - возврат уплаченных денег плюс купонный доход минус 1%.
Преимущества: Вариант требует затрат сил и времени не сильно превышающих таковые для вклада. Максимально высокая степень надежности. Достаточно высокая по сравнению с другими вариантами доходность. Гарантированный возврат инвестиций без существенных потерь.
Недостатки: При расторжении в первый год - потеря 1%.
Резюме.
Однозначного вывода о преимуществе того или иного способа инвестирования дать нельзя. Каждый вариант имеет как свои преимущества, так и недостатки. Однозначно максимальный результат, среди рассмотренных, дает вариант 5 при условии, что ИИС не будет закрыт досрочно. Если же деньги потребуются ранее срока окончания ИИС, то вариант 5 окажется по доходности не хуже вариантов 3 и 4 и однозначно лучше вариантов 1 и 2. Однако, за большую доходность варианта 5 придется расплачиваться затратами времени и сил.
Вариант 6 представляет собой компромиссный вариант, с одной стороны гарантирующий приемлемый уровень доходности, с другой - не требующий от инвестора больших усилий.
В заключение отмечу, что я не пытался здесь рассмотреть общих принципов ведения семейного бюджета и инвестирования. За рамками рассуждений остались вопросы необходимости и целесообразности создания "оборотного фонда" из легкодоступных активов (тот же текущий или карточный счет в банке), основного инвестиционного фонда, небольшого фонда "НЗ" в рублях и фонда "на черный день" в максимально консервативных инструментах (например - в золотых монетах). Здесь я пытался только ответить на вопрос "куда вложить 400 тыр на 3 года".
Комментарии 8
В ИИС, только не в облигации, а в акции, если возраст позволяет.
Не уверен. В акциях нужно либо активно торговать, либо наоборот быть готовым держать их достаточно долго в моменты кризисов. Для 3 лет наиболее приемлемы короткие ОФЗ. Даже длинные - опасно, можно на коротком сроке погореть.
А про возраст вообще не понял. Возраст-то причем?
В ИИС, только не в облигации, а в акции, если возраст позволяет.
3 года очень маленький срок для акций, вероятность оказаться в минусе на таком горизонте зашкаливает.
Сейчас все ждут увеличения ставок по вкладам, стоит ли в декабре (впервые) пополнить ИИС (открыт летом), или лучше этот год пропустить, до следующего?
Каким терминалом Вы пользуетесь для покупки ОФЗ в ПСБ webQUIK или QUIK?
По поводу второго вопроса однозначно сказать трудно. Начнется ли кризис в ближайшее время или года через 3? А может и вообще "рассосется? Не знаю. И никто не знает. Знаю только, что если до 31 декабря вы ИИС не пополните, то 52 тысячи потеряете. Компенсирует ли Вам потерю грядущий рост ставок? .... может да, может нет. А может уже пора тушенкой, солью и спичками запасаться... В общем я живу постепенно, и запасы соли не делаю. На данный момент ИИС - однозначный лидер. Что будет дальше - посмотрим. Но от потерь (как в том, так и в другом случаях) никто не застрахован. Даже если вложиться в золото - не факт, что оно будет расти в цене быстрее...
Я пользуюсь WebQUIK. Для моих задач его вполне хватает. Думаю, и для Ваших. Вы ведь не собираетесь на нем торговых роботов запускать?
Еще вопрос про письма, которые приходят на почту от ПСБ. Там про какие то изменения. На ветках пишут, что стали брать налог за хранение? это верно? Вы поняли, чего именно касаются изменения, увеличится ли стоимость трат за пользование счетом?
2) Читала инфу, о необходимости минимум 20 % от суммы 400 тыс купить бумаг для точного получения вычета за 2018 г. Это важно сделать именно в год пополнения? У меня в ПСБ 26 декабря заканчивается вклад и я хотела как раз в банке эти средства переложить на ИИС. Значит , важно до 31 декабря купить мин на 80 тыс (20 %) верно? не позже? Спасибо...
2) Это не верная информация.В соответствии с налоговым кодексом вычет полагается "в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет". Ничего про использование этих денежных средств и про покупку на них, скажем, ценных бумаг нет. Ни о каких 20% нигде ничего не говорится. Откуда Вы такое взяли, даже не представляю. Другое дело, что в налоговом кодексе есть п. 2 ст. 54.1 НК.РФ, где указано, что получение налогового вычета допускается только если "основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога".
ПСБ, когда просишь предоставить пакет документов для вычета, дают, кроме прочего, отчет брокера за год. Из которого видно, сколько вы денег внесли и во что инвестировали. Так что если вы до Нового года деньги внесете, но ничего на них не купите... Теоретически вопросы могут быть, хотя и не обязательно. Но тут есть ещё другое соображение. После 26 декабря у вас ещё будет целых три дня (суббота 29 в этом году рабочая). Вы запросто успеете инвестировать их в подходящие бумаги. И не потеряете проценты за длинные рождественские каникулы.