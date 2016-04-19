Налоговая отказывает в возврате НДФЛ по ИИС, запрашивает договор

Категорически приветствую уважаемое собрание.
В своих попытках получить вычет типа "А" на взносы по ИИС (брокер Промсвязьбанк) за 2015 год столкнулся с неприятной ситуацией. У брокера в явном виде отсутствует Договор на ведение ИИС. Точнее, он присутствует, но является договором присоединения и состоит, фактически, исключительно из Правил брокерского обслуживания ПАО Промсвязьбанк. Местечковые налоговые инспекторы при рассмотрении 3-НДФЛ не довольствуются Извещением на открытие ИИС, отчетом брокера и платежными поручениями на зачисление средств на ИИС (как оказалось, я не одинок). Инспекторы просят предоставить Договор ИИС, причем, делают это по телефону, устно. Ответ получать по телефону категорически не желают. У меня, докучи, запросили дату окончания договора ИИС, что было уже совсем за гранью добра и зла и свидетельствовало о крайней некомпетентности инспектора.
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UPD 2016.04.29 Оказывается, бывает и покруче. "Докажите нам, что у вас есть только один ИИС". Ну как тут Сергея Михайловича Лаврова не процитировать?
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А я так рассчитывал обойтись без визита в ИФНС.
Звонки и жалостные письма в ПСБрокер с просьбами помочь наталкиваются на стену непонимания: "Мы высылаем только извещение, давайте вышлем еще раз," - а также на удивление, как это в таких деревнях, где налоговые инспекторы не слышали про договоры присоединения, люди ухитряются открывать ИИС.
В связи с этим пришлось наморщить мозги и выработать рецепт, который помог мне получить вычет типа "А" на взносы.
Имеем:
- копию Извещения, заверенную печатью брокера, об открытии ИИС, с его основными реквизитами (брокер высылает на почтовый адрес);
- заверенный печатью Отчет брокера за налоговый период (в нашем случае, 2015 год, брокер высылает на почтовый адрес, единственный минус - печать и подпись только на последнем листе, а всего их три - уже попросил брокера подходить ответственнее, обещали исправиться);
- заверенные штампом и подписью операциониста банка копии исходящих Платежных поручений о зачислении ИИС (у меня из было около 20 штук, в приложения к 3-НДФЛ в личном кабинете запихнуть было нереально);
- форму 3-НДФЛ, заполненную в личном кабинете ИФНС (безбумажно);
- форму 2-НДФЛ, полученную в бухгалтерии (безбумажно, приложили к 3-НДФЛ);
- разпечатанные из личного кабинета ПСБ "Анкету клиента (депонента) для физических лиц", "Заявление ИИС о присоединении к Правилам брокерского обслуживания в ПАО Промсвязьбанк и Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО Промсвязьбанк", "Заявление об условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета".
Получается приличная пачка бумаги. К пачке прикладываем назидательное сопроводительное письмо, текст которого приведен ниже. Я не поленился доставить письмо лично, с присваиванием входящего номера (чтобы было на чем ставить входящий - письмо печатаем в двух экземплярах).
Текст письма (жирным выделены те места, которые касаются лично меня)
В Межрайонную ИФНС России по Ярославской области
от Имя Фамилия Отчетсво
ИНН 760000000000
паспорт РФ 7800 000000
выдан 01.01.2001 Название подразделения (760-000)
прописан 150000, Адрес Места Жительства, дом, квартира
сопроводительное письмо.
В ответ на полученный мной телефонный запрос по предоставлению дополнительной информации с целью проведения камеральной проверки формы 3-НДФЛ за 2015 год сообщаю.
Между мной и ПАО Промсвязьбанк (генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 года) 15 января 2015 года был заключен Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета №10000/ИИС (далее Договор). В рамках Договора ПАО Промсвязьбанк на моё имя был открыт индивидуальный инвестиционный счет (далее ИИС) 30601810800000000000.
Согласно п.1.2.2 «Правил брокерского обслуживания ПАО Промсвязьбанк» (далее Правила) в соответствие ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) Правила являются типовыми для всех клиентов и определяют положения Договора присоединения, заключаемого между клиентом и ПАО Промсвязьбанк. Согласно п.1.1.1 Правил и в соответствие ст.428 ГК РФ Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета является отдельным договором, заключаемым между клиентом (физическим лицом, являющимся налоговым резидентом Российской Федерации) и ПАО Промсвязьбанк, который предусматривает открытие и ведение ИИС и заключается путем присоединения Клиента к Правилам.
В соответствие ст.435 ГК РФ мной в адрес ПАО Промсвязьбанк была направлена оферта о присоединении к Правилам по форме ПАО Промсвязьбанк, содержащая существенные условия присоединения к Правилам. Согласно п.2 ст.434 ГК РФ оферта о присоединении может быть направлена в виде электронного документа, передаваемого по каналам связи, позволяющего достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. В силу заключенных ранее между мной и ПАО Промсвязьбанк «Договора комплексного обслуживания», «Договора дистанционного банковского обслуживания», опираясь на положения ст.434 ГК РФ, оферта о присоединении к Правилам была направлена мной в адрес ПАО Промсвязьбанк в виде электронного документа через электронные каналы связи (Личный кабинет клиента ПАО Промсвязьбанк на официальном сайте ПАО Промсвязьбанк в сети Интернет), в связи с чем не может быть представлена в человекочитаемом формате ни в оригинале, ни в виде копии, без необходимости использования специальных технических средств. Печатные представления (расшифровки) направленных мной в адрес ПАО Промсвязьбанк в рамках оферты о присоединении к Правилам электронных документов прилагаю.
Согласно ст.433 ГК РФ моментом заключения Договора №10000/ИИС (Договора присоединения) является получение мной акцепта оферты присоединения со стороны ПАО Промсвязьбанк в виде «Извещения на ИИС к Правилам брокерского обслуживания ПАО Промсвязьбанк» (далее Извещение), подтверждающего факт заключения Договора присоединения, присвоенные реквизиты открытого на мое имя индивидуального инвестиционного счета, присвоенный номер Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. Копию Извещения прилагаю.
Таким образом, тело Договора №10000/ИИС, являющегося договором присоединения, включает в себя:
- действующие Правила брокерского обслуживания ПАО Промсвязьбанк (действующая по состоянию на 01.04.2016 редакция опубликована на официальном сайте ПАО Промсвязьбанк в Интернет по адресу http://www.psbank.ru/~/media/Files/Personal/Wealth/Markets/pbo11032016.ashx);
- Извещение на ИИС к Правилам брокерского обслуживания ПАО Промсвязьбанк.
Дополнительно сообщаю, что в соответствие п.2 ст.226.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) по факту заключения договора №10000/ИИС между мной и ПАО Промсвязьбанк, в рамках заключенного договора последний является налоговым агентом при получении доходов от осуществления операций (в том числе учитываемых на ИИС) с ценными бумагами, операций с финансовыми инструментами срочных сделок, при осуществлении выплат по ценным бумагам, и доходов, полученных в виде материальной выгоды от осуществления указанных операций.
На основании п.2.2.4.6 Правил и в соответствие п.15 ст.226.1 НК РФ информация об открытии ПАО Промсвязьбанк ИИС 30601810800000000000 на мое имя была предоставлена ПАО Промсвязьбанк, как налоговым агентом, в ФНС России по месту его нахождения не позднее трех дней с момента заключения Договора №10000/ИИС по форме, определяемой Приказом ФНС России от 15.12.2014 №ММВ-7-11/645@. Таким образом, сведения о наличии открытого на мое имя в ПАО Промсвязьбанк ИИС 30601810800000000000 находятся в распоряжении ФНС России с 18.01.2015 и далее.
Дополнительно сообщаю, что законодательство не регламентирует сроки, на которые заключаются договоры ведения ИИС между физическими лицами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Основанием для прекращения договора ИИС и закрытия ИИС является полное или частичное изъятие активов с ИИС согласно п.3 ст.10.2-1 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Пп.4 п.4 ст.219.1 НК РФ указывает на то, что в случае прекращения срока действия договора ИИС (за исключением перевода активов на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу) в срок менее трех лет с момента заключения договора, инвестиционный налоговый вычет не предоставляется. Если по договору ИИС, расторгнутому ранее трех лет с момента заключения (за исключением перевода активов на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу), ранее были предоставлены инвестиционные налоговые вычеты на основании пп.2 п.1 ст.219.1 НК РФ, такие налоговые вычеты подлежат возврату в бюджет согласно пп.4 п.3 ст.219.1 НК РФ с взысканием с налогоплательщика соответствующих сумм пеней.
Таким образом, при наличии в налоговом периоде действующего договора ИИС между налогоплательщиком и профессиональным участником рынка ценных бумаг, срок окончания этого договора не является значимым для получения налогоплательщиком инвестиционного налогового вычета за соответствующий налоговый период на основании пп.2 п.1 ст.219.1 НК РФ (если договор не расторгнут на момент получения инвестиционного налогового вычета, либо с момента заключения договора до его расторжения прошло более трех лет), поскольку законодательством предусмотрен возврат излишне полученных инвестиционных налоговых вычетов в случае расторжения договора ИИС ранее трех лет с момента его заключения.
В соответствие п.15 ст.226.1 НК РФ информация о прекращении договора ИИС и закрытии ИИС должна быть направлена налоговым агентом в ФНС России по месту его нахождения не позднее трех дней с момента прекращения действия договора ИИС, что не было сделано в отношении Договора №10000/ИИС и свидетельствует о том, что Договор №10000/ИИС не расторгнут по состоянию на 01.04.2016.
В отношении Договора №10000/ИИС сообщаю, что согласно п.2.1.12 «Правил брокерского обслуживания ПАО Промсвязьбанк» Договор заключен на неопределенный срок до расторжения Договора по инициативе одной из сторон.
В качестве подтверждения внесения на ИИС 30601810800000000000 в рамках договора №10000/ИИС в течение 2015 года денежных средств в сумме 400,000.00= (Четыреста тысяч) рублей прилагаю:
- оригинальный Отчет брокера об операциях по ИИС 30601810800000000000 за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (включительно);
- заверенные банком печатные копии платежных поручений, размещенных в электронной форме через Личный кабинет клиента ПАО Промсвязьбанк на «перечисление денежных средств по договору ИИС №10000/ИИС от 15.01.2015».
Дата,
Подпись
Далее следует табличка, в которой перечислены все приложения (каждое по отдельности) с указанием количества листов в приложении, а также вида приложения (оригинал, заверенная копия, расшифровка - для анкет и заявлений, распечатанных из личного кабинета ПСБ).
Под табличкой строка: "Всего Х приложений на YY листах"
И снова дата с подписью.
Теперь добавим немного канцелярщины
1. В нижнем колонтитуле первого листа нашего письма, слева, мелким шрифтом (5-6 pt) пишем свои инициалы и фамилию, а под ними номер контактного телефона.
2. Под текстом письма, над датой, от руки (это важно) пишем "С уважением,"
3. Все приложения укладываем в порядке их перечисления в табличке с перечнем приложений, и в правом верхнем углу ставим порядковый номер листа (можно от руки), начиная с первого, таким образом, чтобы на последнем оказалось число "YY".
4. На всех листах письма, кроме первого, в верхнем колонтитуле размещаем номер страницы, включая лист таблички с описанием приложений.
5. Свою подпись надо ставить таким образом, чтобы она захватывала и строку даты, и строку инициалов с фамилией.
6. Дату письма надо ставить от руки.
Для ленивых
Рыбу сопроводительного письма публикую здесь. Жирным ничего не выделено, чтобы окончательно не ленились. Не забудьте подправить даты, номера счетов и договоров, свои реквизиты.
Для совсем ленивых
Кладем все, кроме второй копии письма и таблички, в конверт А4, конверт не запечатываем. Идем на почту, отправляем в ИФНС с описью вложения. На второй копии письма штамп поставит почта.
Я сходил лично. Несмотря на достаточно серьезное кунг-фу в канцелярщине, требование сквозной нумерации листов приложений для меня было новым, поскольку обычная бытовая канцелярщина, и даже ЕСКД, позволяют нумеровать приложения отдельно. Пронумеровал на месте.
Через 2 недели Авангард прислал уведомление о поступлении денежки.
Комментарии 9
Зачем тогда писать "С уважением"?
Когда-то я на любительском уровне занимался в одной спортивной секции. Вид спорта был не то, чтобы атлетический, но и не шахматы. Требовалось определенное сосредоточение, а тренировки, как и во многих других видах спорта, заключались в многократном повторении одних и тех же упражнений. При этом в упражнениях присутствовали детали, которые, как мне тогда казалось, можно опустить. Но тренер настаивал на строгом соблюдении всех деталей, а за нарушения щщ0лкал по носу и запускал на новый круг упражнений. Потому что эти "детали", выработанные многолетним опытом, в самый критический момент, когда все должно происходить быстро и четко, будучи доведенными до автоматизма могут дать преимущество - о них просто не придется задумываться.
Ну вот как-то так. Прошло 30 лет, и уже не спорт никакой, а "профессиональная деформация" в сфере канцелярщины, но вот с деталями - ну ничегошеньки не поменялось.
У самого ИИС в ПСБ, также звонили из инспекции 7743 и спрашивали точь-в-точь эти странные вопросы. На текущий момент уже получил возмещение.
Зачем же все так усложнять. Все то можно сделать через личный кабинет и подписать ЭЦП - все пояснения и приложения встроены. Не нужно никуда ходить и печатей не нужно.
У самого ИИС в ПСБ, также звонили из инспекции 7743 и спрашивали точь-в-точь эти странные вопросы. На текущий момент уже получил возмещение.
Каким образом? Через обращение в свободной форме?
Зачем же все так усложнять.
Я присоединяюсь к вопросу уважаемого trader1982, потому что на следующий год предстоит все ровно то же самое. Как отправить 50 и более сканов через ЛК ФНС?
При загрузке из ЛК (тот ещё квест их найти, надо сказать!) на них нет подписей и печатей. После распечатки надо идти в отделение, чтобы проштамповали? При открытии счёта эти документы подписывал, но они остались в банке, на руках их нет.
К тому же когда последний раз ходил в офис взять копию платежного поручения с "живой печатью" - мне распечатали ровно такой же автоматический документ с "простой электронной", мокрую ставить отказались.
Сегодня мне позвонили по результатам проверки моей декларации (ровно через три месяца после подачи) - сказали что не хватает договора. Я попытался им своими словами рассказать про присоединение, но они настаивали на договоре (я был у них первый из ПСБ). В итоге направил им "сопроводительное письмо" через обращение в свободной форме. Правда пришлось ссылку на правила брокерского обслуживания "укоротить" до https://goo.gl/8P2Tcg (из-за ограничений на символ "~" в поле обращения).
Billy The Kidd, спасибо за материал, надеюсь это их убедит!
UPD: перезвонили через час, извинились, сказали что связались с управлением, договор не нужен))