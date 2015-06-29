Рынок нефти 29 июня

Нефть снижается. Котировки под давлением на фоне «греческой темы», а также позитивной оценки перспектив исхода переговоров по «иранскому досье». Данные по торговли сырьевыми фьючерсами демонстрируют сокращение длинных позиций, при этом закономерно растет число коротких. Рынок сейчас в серьез рискует перейти в медвежью фазу. Фундаментальные факторы остаются сильными на стороне предложения, спрос сдержанный, добыча ОПЕК на пике за последние 3 года, в США в районе исторических максимумов. Смещение интересов к защитным активам играет не в пользу роста нефтяных фьючерсов. При негативном для рынка развитии ситуации (одновременно греческий и иранский вопросы) Brent в ближайшее время может попытаться протестировать отметку в $60/bbl.