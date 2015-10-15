Рынок нефти 15 октября

Нефть стабилизировалась у отметок $49/Brent и $46/WTI в ожидании данных о запасах в США, накануне торги проходили достаточно спокойно, без явной динамики. Относительно слабые данные по экономике США и КНР в последнее время стимулируют с одной стороны ожидания по продлению сверхмягкой ДКП, что на руку сырью и ослабляет USD. При этом все те же слабые данные и высокий уровень запасов, с другой стороны, всякий раз останавливают попытки развить оптимизм. Сегодняшняя статистка по данным API отразит прирост запасов на 9,3 млн. барр, что безусловно НЕ на руку нефтяным контрактам, однако стоит обратить внимание, что эти данные равным образом не вызвали и больших распродаж на фоне ожиданий по снижению запасов нефтепродуктов. Куда важнее по-прежнему остается мониторить динамику по производству. Т.е. рынок остается в выжидательной позиции. По нашему мнению заметным образом ситуация на рынке может измениться после статистики по ВВП КНР на следующей неделе, пока же уровни Brent $47-51 и WTI $45-49 сохранятся.