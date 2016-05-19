Рынок нефти 19 мая

Рынок нефти накануне получил своеобразный «двойной удар». Вышедшая статистика от Минэнерго США оказалась неоднозначной - запасы сырой нефти вопреки ожиданиям продемонстрировали рост, в то время как нефтепродукты и производство снизились. Вторая и более сильная волна распродаж последовала после выхода «минуток» от ФРС. Американский регулятор в своем протоколе отметил, что не исключает повышение базовой ставки в июне. Эта новость стала весьма сильной для всех рынков, индекс доллара подрос почти на 1% после публикации, под давлением оказались практически все активы. Вероятность повышения ставки, оцениваемая через фьючерсы на FED Funds выросла до 32,% тогда как в начале недели оценивалась в 4%. В итоге Brent в ходе сегодняшних торгов торгуется ниже $47, теряя более 3%, WTI демонстрирует аналогичное движение. Помимо вышеперечисленных факторов на рынок может оказать давление рассмотрение вопроса в США о снятии ограничений на экспорт углеводородов. Т.о., волна позитива может быть сломлена и до фактической даты заседания ФРС быкам не удастся поднять голову. Brent краткосрочно $44-48.