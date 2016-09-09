Рынок нефти 9 сентября

Падение запасов нефти в США на максимальный с 1999г. уровень -14,5 mn bbl накануне привело рынок в заметное движение (прогнозы при этом указывали на ожидания по снижению в районе -0,5 mn bbl). Контракты дорожали на ~4%, Brent непродолжительно, но все же преодолевал отметку в $50/bbl. Безусловно, такие данные привлекли к себе повышенное внимание аналитиков, которые пришли к выводу, что это временное/одноразовое явление, вызванное последствиями нарушения поставок из-за недав-него тропического шторма. Т.о., новых заметных сигналов рынок фактически не получил. По-прежнему высокий уровень запасов, относительно стабильное производство ключевыми игроками в районе максимумов – не позволяют рынкам перейти к отметкам 50+. Возвращаясь к вчерашнему отчету Минэнерго США, стоит отметить один позитивный для рынка момент - данные по добыче. Производство продолжило сдержанное снижение третью неделю подряд, составив 8.5 mn bbl/d (на начало года 9.2 mn bbд/d). В этой связи достаточно интересно сегодня будет наблюдать за данными от Baker Huges об изменении числа буровых. Brent краткосрочно сохранит уровни $47-50.