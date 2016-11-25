Рынок нефти 25 ноября

Рынок нефти остается в режиме ожидания исхода сделки ОПЕК+. Участники рынка достаточно сдержанно реагируют на прочие факторы такие как динамика доллара, статистика о коммерческих запасах в США и выходящие макро- данные. Гораздо больший интерес и как следствие динамику цен на «черное золото» определяют отдельные новости, характеризующие детали возможной сделки. Окончательный итог многомесячных переговоров рынкам предстоит оценить, начиная с 1 декабря. Стоит отметить, что к текущему моменту в настроениях и ценах превалируют ожидания о положительном исходе от данной сделки. Что приводит к заключению, что при отсутствии четких обязательств сторон и возможной вариативности по какому-либо из пунктов соглашения, позитивное движение будет носить явно ограниченный характер. Наиболее вероятным вариантом станет рост цен к уровням $55-60/bbl Brent. От более агрессивного роста цены будут удерживать спекуляции на тему активизации сланцевого производства, что в итоге рушит саму идею самоограничения рынка. В случае же провала договоренностей, либо очередного переноса ключевых вопросов на перспективу рынок неминуемо свалится в распродажи. Глубина коррекции может достичь в итоге порядка 20% от текущих уровней. Краткосрочно Brent скорее сохранит уровни $48-50/bbl.