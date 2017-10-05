Рынок нефти 5 октября

Нефть относительно стабильна, различные новостные потоки уравновешивают друг друга. Накануне стартовал форум «Российская энергетическая неделя», в рамках которого было сделано несколько позитивных для рынка заявлений. В частности российский Президент допустил возможность продления сделки ОПЕК+ до конца 2018г. В целом стоит отметить положительные текущие оценки и оптимистичный настрой участников проходящей встречи в отношении дальнейших совместных усилий по балансировке рынка. Вместе с тем реакция рынка на этот информационный поток оказалась весьма сдержанной. Причиной тому отсутствие принципиально новых деталей и шагов. Очевидно, что рынку требуется больше времени для достижения поставленных таргетов, как следствие все заявления и шаги просчитываются не единожды. Позже вечером выходили данные от Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов. Запасы сырой нефти сократились ощутимо ниже прогнозируемых значений: – 6 mn bbl, против ожиданий - 4.1 mn bbl. Однако большее внимание рынок сфокусировал на статистике по производству, которое продолжило рост, достигнув уровня 9.561 mn bbl (исторический максимум – 9.610 mn bbl/d), а также рекордном росте объемов экспорта. Т.о. позитив первой половины дня был сдержан отраслевыми данными из США. В итоге можно констатировать, что рынок по-прежнему опасается профицита предложения на горизонте 2017-2018гг., как следствие не спешит забегать вперед. Из предстоящих событий стоит отметить пятничные данные по рынку труда в США, которые могут изменить позиции US Dollar, как следствие сырьевых активов. На предстоящей неделе в фокусе ежемесячные отчеты МЭА и ОПЕК. Brent краткосрочно $55.5-56.5