Рынок нефти 10 октября

Нефть сдержанно прибавляет на сигналах о возможном сокращении запасов в США. Предварительные данные (опрос Bloomberg) указывают на сокращение запасов на 0,75 mn bbl по итогам минувшей недели. Тем временем объекты нефтяной инфраструктуры на побережье Мексиканского залива продолжают восстанавливать работоспособность после урагана Нэйт. Несмотря на то, что заметного ущерба стихия не нанесла, недельные данные от Минэнерго США вновь окажутся нерелевантными, и вряд ли смогут заметно повлиять на рынок. Фокус внимания будет обращен на ежемесячные отчеты ОПЕК (ср) и МЭА (чт). Здесь возможен сдержанный негатив на фоне того, что предложение в сентябре увеличивалось. Локально позитив на площадки добавляют заявления генерального секретаря ОПЕК о сохранении трека по балансировке рынка и устойчивом спросе в 2018г., а также сообщение Минэнерго Саудовской Аравии о сокращении экспорта в ноябре. При этом данное сокращение уже окрестили «рекордным», в частности Saudi Aramco рассматривает вариант снижение поставок на 560k bbl/d. На текущей неделе может произойти еще одно событие, которое способно повлиять на цены. В четверг ожидается выступление президента Д. Трампа на тему политики США в отношении Ирана. Исход для рынка труднопрогнозируем, однако стоит отметить, что вариант возвращения к широкому кругу санкций поставит под вопрос участие Ирана в сделке ОПЕК+. Brent краткосрочно $55-56.5/bbl.