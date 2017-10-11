Рынок нефти 11 октября

Нефтяной рынок в ожидании отчета ОПЕК. Накануне стоимость «черного золота» продемонстрировала более чем 1% рост на позитивных для рынка сигналах от Минэнерго Саудовской Аравии и главы ОПЕК. Министерство энергетики королевства опубликовало план, в соответствии с которым добыча в ноябре будет сокращена до минимумов с янв. 2015г. (9.77 mn bbl/d), при этом установленная квота в рамках сделки ОПЕК+ 9.9 mn bbl/d. Т.о. рынок в очередной раз получил сигнал о неизменности стратегии одного из ключевых игроков соглашения. Заявления генсека ОПЕК также в целом касались ситуации на рынке и его оценки по достижению баланса. Помимо указанных факторов, позитивный настрой рынку придали ожидания по снижению запасов в США и возвращение к нормальной работе инфраструктуры в Мексиканском заливе. Сегодня в фокусе ежемесячный отчет ОПЕК и данные от API. Однако с учетом влияния ураганов статистика от Минэнерго США явно уйдет на второй план. Что касается отчета ОПЕК, то исходя из предварительных данных, предложение в сентябре членами картеля расширилось, что при неизменности спроса окажет сопротивление дальнейшему позитиву на рынке. Напомним также, что завтра будет выходить отчет МЭА и ожидается выступление президента Д. Трампа на тему политики США в отношении Ирана (не исключаем рост премии за геополитические риски). Brent краткосрочно $56-57.5/bbl.