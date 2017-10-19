Рынок нефти 19 октября

Нефть умеренно снижается в ходе утренних торгов четверга, несмотря на то, что общий новостной фон остается достаточно благоприятным для цен на «черное золото». Накануне на рынок поступила информация от источников Bloomberg о снижении экспорта нефти из северных районов Ирака более чем на 50% из-за вооруженных столкновений между правительственными войсками и силами курдов. Оценочно поставки в порт Джейхан (Турция) сократились до ~240k bbl/d по сравнению с обычными 600k bbl/d. Одновременно с этим рынок продолжает наблюдать за развитием событий вокруг «иранского вопроса» и действий США. Таким образом, премия за напряженность на Ближнем Востоке сохраняется в ценах. В Китае накануне открылся 19-й съезд Коммунистический партии КНР. И хотя в ходе выступления Си Цзыньпина не прозвучало каких-то явных заявлений / сигналов по экономической повестке, очевидно что резкой трансформации экономики Поднебесной ожидать не приходится. Сегодняшняя статистика из КНР (ВВП, розница, промышленное производство) оказалась лучше ожиданий, что позитивно для настроений на рынках commodities в целом. Отдельно для нефтяного рынка стоит выделить перспективы продления сделки ОПЕК+. В данном случае уже по источникам Reuters, участники соглашения ОПЕК+ склоняются к идее продлить глобальных пакт на 9 месяцев. Три источника в ОПЕК сказали, что, скорее всего, картель примет решение сохранить соглашение до конца 2018г., в то время как четвертый сообщил, что для устранения избытка запасов будет необходимо продлить сделку на срок от шести до девяти месяцев. "Если спрос будет расти уверенно, то принятие решения может быть отложено до следующего года, - сказал один из четырех источников в ОПЕК. - Но есть большая вероятность того, что оно будет принято в ноябре". По нашим оценкам не стоит исключать следующего варианта: стороны договорятся о продлении соглашения до конца 2018г., но введут опцию постепенного выхода из сделки. Т.е. по итогам работы мониторингового комитета может приниматься решение о пошаговом сокращении действующих ограничений, по мере того как рынок достигнет таргета. В любом случае факт продления сделки позволит нефтяным ценам оставаться в районе достигнутых уровней. Краткосрочно в фокусе рынка встречи Министра энергетики Саудовской Аравии с коллегами по сделке ОПЕК+, и возможные заявления в этой связи. Ориентирами для Brent выступят отметки отметки $57.2-58.5 bbl/d.