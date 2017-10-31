Рынок нефти 31 октября

Нефтяной рынок продолжает сохранять оптимистичный настрой. Стоимость контрактов накануне обновляла очередные максимумы с середины 2015г. По большому счету рынок растет на «старых дрожжах», так поддержку ценам по-прежнему оказывают ожидания, связанные с возможным продлением сделки ОПЕК+, а также и постепенное смещение настроений в пользу возможного дефицита предложения на рынке, против ранее ожидавшегося профицита. Основными факторами, влияющими на смену ожиданий выступают: 1) эффект сделки ОПЕК+, 2) пересмотр несколькими игроками рынка в меньшую сторону прогнозов по американской добыче, 3) сокращение ввода новых месторождений из-за недоинвестирования в предыдущие периоды, 4)восстановление спроса более быстрыми темпами. Отчасти это подтверждает и позиция рыночных инструментов, где наблюдается сохранение бэквордации по Brent. Однако текущие котировки все же выглядят несколько завышенными. Новости, связные со сделкой ОПЕК+ уже достояно давно в рынке, и остаются лишь новостями, фактически же решение будет приниматься скорее всего в начале следующего года. Что же касается американского производства, то пока нет устойчивых сигналов о замедлении добычи. Краткосрочно в фокусе рынка остаётся министерская встреча российской и саудовской сторон, а также отраслевые недельные данные из США. Ориентиры Brent $59-61/bbl.