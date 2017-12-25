Рынок нефти 25 декабря

Brent встретила Рождество на отметке $65+/bbl. Позитивом для нефтяного рынка под занавес года стали данные от Минэнерго США, отразившие снижение запасов сырой нефти, а также сообщения ряда министров нефти / энергетики об эффективности сделки ОПЕК+. Сегодня торги не проводятся, западные площадки закрыты по случаю празднования Рождества. Что касается перспектив текущей недели, то рынку предстоит оценить еще одну серию данных от Минэнерго США, прочей значимой статистики и событий не ожидается. Несмотря на сохраняющийся оптимизм, все же не стоит исключать частичную фиксацию прибыли непосредственно в последние торговые сессии уходящего года. Краткосрочный ориентир по Brent $63.5-65.5/bbl. При этом на наш взгляд заслуживают внимания размышления на тему возможного влияния подписанного Трампом закона о налоговой реформе в США. Так при снижении налога на прибыль рентабельность сланцевых производителей должна повыситься, что подкрепляет их конкурентоспособность в борьбе на глобальном рынке. Кроме того, вполне резонно выглядят в этом случае и прогнозы по дальнейшему наращению производства в США на подобных месторождениях и выход общего уровня в 2018г. на отметки 10+ mn bbl/d.