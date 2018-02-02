Рынок нефти 2 февраля

Нефтяной рынок сохраняет оптимистичный настрой после публикации данных об уровне выполнения сделки ОПЕК+ по итогам января. Предварительные статистика отразила, что соглашение об ограничении добычи в первом месяце текущего года составило 138%, что превысило уровень декабря (137%). В целом позитивный настрой на сырьевых площадках поддерживается и весьма убедительной статистикой основных экономик. Напомним, что на текущей неделе выходили данные по PMI по обе стороны Атлантики, которые отразили уверенность в дальнейшем устойчивом росте экономик. Кроме того, ослабление позиций долларом США на глобальном рынке, дополняет сформировавшуюся благоприятную картину и сохраняет аппетит к высокодоходным активам. В ходе сегодняшних торгов стоимость Brent вплотную приблизилась к отметке в $70/bbl. В фокусе данные из США по рынку труда и числу буровых установок. Краткосрочные ориентиры по Brent $69-71/bbl.