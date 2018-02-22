Рынок нефти 22 февраля

Котировки североморской смеси Brent закрепились между значениями 64-66 USD/bbl, продолжая удерживаться в данном коридоре на протяжении всей недели. Стоит отметить, что внутридневные колебания также остаются достаточно существенными: тренд меняет направление движения несколько раз за сессию. Своеобразными противовесами на качелях нефтяных цен остаются данные по запасам в США и стоимость американской валюты. И если доллар плавно рос в последние дни, что оказывало давление на котировки, то аналитические опросы по запасам и отчеты ведомств показывают разнонаправленную динамику. Так как текущая неделя в Соединённых Штатах началась с опозданием, в связи с праздничным днем, статистика по энергетическим рынкам также появляется с отсрочкой. Еженедельные опросы новостных агентств отразили ожидание участников рынка на продолжение увеличения запасов в американских хранилищах, тогда как опубликованный вчера ночью отчет Института нефти (API) наоборот демонстрирует сокращение запасов сырой нефти на 0,9 mn bbl. Финальные недельные данные, содержащие также информацию о темпах добычи, должны быть представлены Минэнерго США сегодня вечером, и если они войдут в консенсус с прогнозами рынка, ожидающего увеличения запасов на 3 mn bbl, то у нефтяных цен вряд ли останется потенциал к росту. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки 64-66 USD/bbl.