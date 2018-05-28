Рынок нефти 28 мая

Нефть заметно подешевела на фоне обсуждаемой возможности снижения квот по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Коррекция цен на “черное золото” усилилась, после того, как накануне на рынок поступила дополнительная информация в отношении планов Саудовской Аравии и России по повышению уровня добычи нефти. Как стало известно Reuters, ключевые игроки сделки намерены обсудить с остальными участниками возможность увеличения добычи примерно на 1 mn bbl/d. Таким образом, предполагается, что уровень соблюдения по сделке достигнет 100%, против текущих 150%. Действительно за последние 6 мес. уровень исполнения сделки ОПЕК+ в среднем составлял 150%, однако единовременное повышение уровня добычи на 1 mn bbl/d выглядит достаточно агрессивным. Таким образом, с большей вероятность 22-23 июня на заседании ОПЕК будет принято решение либо о постепенном повышении квот на 1 mn bbl/d, либо порог ограничения будет повышен на меньшую величину. В любом случае, основной целью сделки ОПЕК+ остается поддержание рынка в сбалансированном состоянии, что позволяет рассчитывать на “плавный” выход из соглашения. Дополнительное давление на цены оказывает статистика от Baker Hughes о росте числа нефтяных буровых установок в США. По данным компании по итогам минувшей недели число нефтяных буровых выросло на 15 ед., достигнув 859 шт. (уровень, наблюдаемый в марте 2015г.). Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $74-77/bbl.