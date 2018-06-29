Рынок нефти 29 июня

Нефтяные цены не демонстрируют явно выраженной динамики в ходе торгов пятницы. С одной стороны, на рынке присутствуют опасения относительно перебоев в поставках из Канады и Ливии, а также риски, связанные с ограничениями со стороны США в отношении иранского экспорта нефти. С другой стороны, рост цен сдерживает сохраняющаяся обеспокоенность относительно противоречий между США и ее торговыми партнерами, а также готовность Саудовской Аравии и Россией расширить объемы предложения на рынке. Сегодня рынок будет внимательно следить за темой торговых отношений США и КНР, как ожидается, американский Минфин во второй половине дня опубликует доклад на предмет возможных ограничений по отношению к китайским инвестициям в США. В 20.00 мск выйдут данные от Baker Hughes о числе буровых установок в США. Brent краткосрочно сохранит уровни $76.5-78/bbl.