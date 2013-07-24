Лирическое отступление
Девушка, какой у вас телефон? — Нокиа. — Нет, я имею ввиду номер? — Федеральный. — Да нет, цифры какие? — Арабские
И еще одно
Пополнить баланс мобильного телефона стало проще
Друзья, надеемся, вас порадует очередное улучшение в работе Интернет-банка для частных лиц. Теперь, чтобы положить деньги на сотовый, нужно ввести только номер телефона и сумму. А оператор определится автоматически.
Вот такая полезная автоматизация!
А теперь соединим старый анекдот и новые технологии
Девушка, какой у вас телефон? — Нокиа. — Нет, я имею ввиду номер? — Федеральный. — Да нет, цифры какие? — Арабские
А оператор какой-915 -МТС........мм а вот и не угадал.
С 1.12.2013 планируется сохранять номер при смене оператора и отменить как сейчас говорят мобильное рабство. Удобно это или нет и выгодно ли самим операторам-вопрос спорный,ясно одно конкуренция усилиться,если раньше можно было просто уйти по английски,то теперь можно еще и номер красивый забрать.Все дело в цене на билет.Другое дело что вроде как закон есть,и с ценой определись,да вот как бы со сроками не прогадали,а то ведь
инициатива сохранения номера аж с 2012 года. А учитывая что законы у нас годами пылятся на полке,то не исключено что и к 1 декабрю ничего не будет сделано и его в очередной раз перенесут на неопределенный срок
Поживем-увидим
З.Ы. К стати а причем тут нофелет,да не причем так просто к слову- кто еще не заглянул в ГуглЬ,или просто не вспомнил что есть нофелет,это телефон наоборот ,а вообще есть такая хорошая советская кинокомедия где находиться нофелет?
З.З.Ы. дальше ждем-с отмены внутрисетевого роуминга
Комментарии 3
Никто внутрисетевой роуминг не отменит и этому есть экономические причины. Более того, если большая тройка начнет брать пример с Ростелекома, то даже при поездках внутри федеральных округов, нас ждут конские тарифы
Поди знай,раньше все входящие были платные,в роуминге телефоном пользоваться было затратным делом (при чем не важно внутрисетевой или международный)