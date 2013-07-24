Вход
Профиль Блог Лента Активность

Где находиться Нофелет?

24.07.2013 19:59 3 895 просмотров
Приветствую вас!
Лирическое отступление
Девушка, какой у вас телефон? — Нокиа. — Нет, я имею ввиду номер? — Федеральный. — Да нет, цифры какие? — Арабские
И еще одно
Пополнить баланс мобильного телефона стало проще
Друзья, надеемся, вас порадует очередное улучшение в работе Интернет-банка для частных лиц. Теперь, чтобы положить деньги на сотовый, нужно ввести только номер телефона и сумму. А оператор определится автоматически.

Вот такая полезная автоматизация!
А теперь smile:quotes: соединим smile:quotes: старый анекдот и новые технологии
Девушка, какой у вас телефон? — Нокиа. — Нет, я имею ввиду номер? — Федеральный. — Да нет, цифры какие? — Арабские
А оператор какой-915 -МТС........мм а вот и не угадал. smile:o
С 1.12.2013 планируется сохранять номер при смене оператора и отменить как сейчас говорят мобильное рабство. Удобно это или нет и выгодно ли самим операторам-вопрос спорный,ясно одно конкуренция усилиться,если раньше можно было просто уйти по английски,то теперь можно еще и номер красивый забрать.Все дело в цене на билет.Другое дело что вроде как закон есть,и с ценой определись,да вот как бы со сроками не прогадали,а то ведь призрак коммунизма
инициатива сохранения номера аж с 2012 года. А учитывая что законы у нас годами пылятся на полке,то не исключено что и к 1 декабрю ничего не будет сделано и его в очередной раз перенесут на неопределенный срок smile:cry:
Поживем-увидим
З.Ы. К стати а причем тут нофелет,да не причем так просто к слову- кто еще не заглянул в ГуглЬ,или просто не вспомнил что есть нофелет,это телефон наоборот smile:D ,а вообще есть такая хорошая советская кинокомедия где находиться нофелет? smile:)
З.З.Ы. дальше ждем-с отмены внутрисетевого роуминга smile@=

Комментарии 3

Вася Пупкин  (086)
#
Там не девушка фигурировала, а Магомедов Ильяс, машинист smile:D

Никто внутрисетевой роуминг не отменит и этому есть экономические причины. Более того, если большая тройка начнет брать пример с Ростелекома, то даже при поездках внутри федеральных округов, нас ждут конские тарифы
Вася Пупкин  (086)
#
Как я и писал, внутрисетевой роуминг не отменили smile:D
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
Как я и писал, внутрисетевой роуминг не отменили smile:D

Поди знай,раньше все входящие были платные,в роуминге телефоном пользоваться было затратным делом (при чем не важно внутрисетевой или международный) smile:shuffle:
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения