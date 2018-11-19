Неожиданные изменения в денежно-кредитной политике.

Политические события

Переоцененные акции (Текущая цена акций превышает ожидаемую прибыль в будущем, что увеличивает ожидания падения цены).

Банкротство банка.

Стихийные бедствия.

Делеверидж. (Продажа активов, чтобы иметь деньги для погашения задолженности.)



Большинство взрослых просмотрели достаточно детективов, чтобы знать о том, что не бывает двух одинаковых отпечатков пальцев.Но этот факт не является очевидным для детей. Несколько лет назад, узнав в школе, что каждый отпечаток пальца отличается от других, мои дети провели недели, пытаясь сопоставить свои отпечатки пальцев с отпечатками других людей. Они никогда не были одинаковыми. Хотя отпечатки пальцев имеют сходство по их структуре*, попытка найти 2 одинаковых отпечатка пальцев почти невозможна.Также как и отпечатки пальцев, не бывает двух одинаковых медвежьих рынков. (В этом посту мы определяем медвежий рынок как спад на 20% и более.) Вообще говоря, спады на рынке выглядят одинаково. Но когда вы смотрите на то, что на самом деле произошло, каждый спад был отличным от других, что затрудняет прогнозирование будущих медвежьих рынков (хотя и не настолько сложным, как попытка сопоставить 2 одинаковых отпечатка пальца для всего населения мира).В то время как на всех медвежьих рынках происходит потеря уверенности инвесторов, их может вызвать множество факторов, в том числе:Многие из этих событий невозможно предсказать. И даже если вы можете их предсказать, вы не всегда можете сказать, как они повлияют на фондовые рынки.