Месяц назад опубликовал пост про опасения, связанные с хрупкостью банковской системы России, а теперь агентство Fitch только их подогревает.
Дальнейшая расчистка банковского сектора в России выявит новые проблемные банки и приведет к их массовому закрытию, предупреждает международное рейтинговое агентство Fitch.
В ближайшие 4 года количество банков в РФ сократится вдвое - с 600 до 300, под удар попадут частные кредитные организации, у которых накопились проблемные активы и которые страдают от конкуренции с госбанками.
"Мы ожидаем выявление проблемных банков, что, в свою очередь, вызывает сомнения относительно того, будет ли к ним применяться механизм bail-in или их ликвидация", - отмечает Fitch.
После коллапса банка "Югра" и национализации ФК "Открытие" и Бинбанка идет процесс "бегства к качеству": клиенты закрывают счета и переводят деньги в госбанки.
По оценке Fitch, с 2013 года госбанки получили вливания от государства на сумму 2 триллиона рублей. Из этой суммы 260 млрд рублей пришли напрямую из федерального бюджета, 854 млрд - из Фонда национального благосостояния и еще столько же по программе докапитализации через ОФЗ.
"Что это как не скрытая форма санации", - говорит старший аналитик агентства Александр Данилов.
Полностью статью можно прочитать по ссылке.
В очередной раз убеждаюсь в своих выводах по поводу будущего мирового кризиса.
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Оригинал статьи со ссылками https://wallet.livejournal.com/157906.html
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